Bakan Koca'dan Konya Şehir Hastanesi'nde görevli doktorun hayatını kaybettiği saldırı sonrası ilk açıklama
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Konya Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Ekrem Karakaya'nın hayatını kaybettiği saldırı Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Başka bir hastanenin güvenlik görevlisi olan saldırgan Hacı Mehmet Akçay'ın da cinayet sonrası intihar ettiği olayın ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.
Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, aynı şehirdeki Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde görev yapan güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay tarafından silahla vurularak öldürüldü. Doktoru silahla vurarak öldüren Akçay saldırının ardından aynı silahla intihar etti.
Hacı Mehmet Akçay'ın bir süre önce kalp rahatsızlığından hayatını kaybeden annesinin ölümünden Dr. Ekrem Karakaya'yı sorumluğu tuttuğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Öte yandan, Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve yetkililer de hastaneye geldi.
Konya'da kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın, Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla vurularak öldürülmesi, görev yaptığı Şehir Hastanesi'nin bahçesinde mesai arkadaşlarınca protesto edildi. Karakaya'nın meslektaşları, büyük üzüntü içinde olduklarını, sağlık çalışanlarına şiddetin durmasını istediklerini dile getirdi.
İnfial yaratan olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.