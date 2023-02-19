Bakan Koca'dan deprem bölgesindeki vatandaşlara kritik uyarı: İçme ve ambalajlı sular tercih edilmeli

Hatay'da açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde şu ana kadar bulaşıcı hastalık saptanmadığını belirtti. Afetzedelere musluk suyu kullanmama uyarısında da bulunan Bakan Koca, "Deprem bölgesinde valilik ya da kaymakamlıkların 'musluk suyu içilebilir' duyurusuna kadar, içme ve diş fırçalama için ambalajlı sular tercih edilmelidir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin en ağır hasarı verdiği illerden olan Hatay'da inceleme gerçekleştirdi. Bakan Koca, daha sonra kameralar karşısına geçerek son durumu aktardı. Deprem bölgesinde şu ana kadar bulaşıcı hastalık saptanmadığını belirten Koca, vatandaşların şimdilik içme ve diş ve fırçalama için ambalajlı suları tercih etmesi gerektiğini söyledi.

"SALGIN RİSKİ İÇİN TEDBİRLERİMİZİ ALMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Koca, açıklamasında şunları söyledi: "Afetin ilk anında üzerimize düşen ilk görev sağlık merkezlerimiz faal hale getirmekti. Sağlık sistemimiz her yaralıya ulaşabildi. Afetin 3. gününden itibaren herhangi bir Salgın riski için tedbirlerimizi aldık almaya devam ediyoruz. Köylerimize doktor ve ilaç malzemeleri gönderiliyor. Birinci basamak sağlık sistemimiz aile hekimliğini devam ettiriyoruz.

"SULARIMIZI KLORLADIK"

Bu tür afetlerden sonra bilinen en riskli şey hijyenin bozulması ile Salgın riskinin oluşmasıdır. Suları düzenli olarak klorluyoruz. Depremin ilk günlerinde mobil laboratuvarlarımızı Deprem bölgesinde çalıştırmaya başladık. Sularımızı klorladık. Hatay ilimizin Antakya ve Defne ilçeleri dışında şebeke suyu verilmektedir. Sağlanamayan yerlerde ise tankerlere su verilmektedir. Belediyelerde sistemsel olarak klorlama yapmaktadır.

"AMBALAJLI SULAR TERCİH EDİLMELİ"

Su kalitesinde afet nedeniyle uygunsuzluk yaşanabilir. Valilik ya da kaymakamlıkların 'musluk suyu içilebilir' duyurusuna kadar, içme ve diş fırçalama için ambalajlı sular tercih edilmelidir. Çadır kenetlerde içme suyu paketli olarak dağıtılmakta, tanker suyu da klorlanmaktadır.

"BULAŞICI HASTALIK SALGIN SAPTANMADI"

Bölgede bulaşıcı hastalık var mı diye düzenli kontrol edilmektedir. Bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır. Kahramanmaraş ilimizde 1 suçiçeği vakası bulunmakta izole edilmektedir. Rota virüs nedeniyle hastanede az bir hastamız bulunmaktadır. Bulaşıcı sarılık bugüne kadar saptanmamıştır.

"KİŞİSEL HİJYEN İÇİN BROŞÜRLER HAZIRLANDI"

Kişisel hijyen, bit ve uyuz için broşürler hazırlanmıştır. Bebek ve anne takibi, yenidoğan aşı takibi yapılmaktadır. Millet de devlet de buradadır. Birlikte uyandığımız afet sabahını hep birlikte saracağız. Her bir vatandaşımız iyileşene kadar tüm imkanlarımız ile burada olacağız."