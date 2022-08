Bakan Koca: '(Covid-19) Önümüzdeki iki üç hafta içinde belirgin azalma bekliyoruz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısında günlük 60 bini geçen rakamları gördük. Bu günlük vaka sayısı şu an 10 bin civarlarına indi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısında günlük 60 bini geçen rakamları gördük. Bu günlük vaka sayısı şu an 10 bin civarlarına indi. Her geçen gün vaka sayılarının azaldığı, hastane yatış ve yoğun bakım yatışlarının da azaldığını görüyoruz. Önümüzdeki iki üç hafta içinde belirgin azalma bekliyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, Etlik Şehir Hastanesi'nin açılış tarihine ilişkin olarak, "Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamıştı. O takvim geçerli 3-4 hafta içinde açılır. Eylül'de hizmete girer. Covid'te dalga 3-4 hafta önce pik noktasına erişti. Vaka sayısında günlük 60 bini geçen rakamları gördük. Bu günlük vaka sayısı şu an 10 bin civarlarına indi. Her geçen gün vaka sayılarının azaldığı, hastane yatış ve yoğun bakım yatışlarının da azaldığını görüyoruz. Önümüzdeki iki üç hafta içinde belirgin azalma bekliyoruz. Tahminen Kasım-Aralık gibi yeniden bir çıkış olabilir. Mevsimsel gripten pek farklı seyretmeyecek. Aşıda hatırlatma dozları ihmal edilmemelidir. Özellikle hazırlık anlamında 65 yaşın üzerinde olan, ek hastalığı bulunan kişilerin hatırlatma dozlarını Kasım, Aralık aylarından önce yaptırmalarını önemsiyoruz. Covid bitmedi, yakın zamanda da tamamen ortadan kalkmayacak. Ama artık nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz. Büyüklerimizin ve ek hastalığı olanların hastalık belirtisi olduğunda testlerini erken dönemde yaptırmalarını önemsiyoruz. Çünkü molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gerekebilir" ifadelerini kullandı.

"(COVİD) OKULLARDA EĞİTİMİ AKSATACAK BİR DURUM SÖZ KONUSU OLMAYACAK"

Covid'in yeni eğitim öğretim yılında okullarda herhangi bir sıkıntıya yola açma ihtimalinin olup olmadığının sorulması üzerine cevap veren Bakan Koca, "Okullar açılınca temasın artmasıyla vaka sayılarında bir miktar artış olabilir. Okullar için endişe etmeyelim. Ancak çocuklarımız kurallara uymada yetişkinlerden daha iyi bir sınav verdi. Okullarda eğitimi aksatacak bir durum söz konusu olmayacak" açıklamasında bulundu.

"GRİP AŞISI OLMAK İSTEYEN HERKESE YETECEK KADAR AŞI VAR"

Grip aşılarında herhangi bir problem yaşanıp yaşanmadığının sorulması üzerine Bakan Koca, "Aşı olmak isteyen herkese yetecek kadar aşı hazırlığı yapıldı. Grip aşısı olmak isteyen herkese yetecek kadar aşı var. Geçen yıllara nazaran en yüksek miktarda aşı var" diye konuştu.

"TÜRKİYE İÇİN NE PANDEMİ NE DE ENDEMİ OLACAĞINA ASLA İNANMIYORUZ"

Maymun çiçeği hastalığında Türkiye'deki son durumun sorulması üzerine Bakan Koca, "11 vaka sayısına ulaşıldı. Türkiye için korkulacak bir hastalık değil. Ne bir pandemi ne de bir endemi. Sorun olmayacak. Maymun çiçeği hastalığı, aynı ortamda daha yakın, daha uzun süreli kalma ile bulaşan bir hastalık. Türkiye için ne pandemi ne de endemi olacağına asla inanmıyoruz" cevabını verdi.

"SAĞLIKTA BEYAZ REFORMUN BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAĞINI HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ"

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınamadığına ilişkin soruları da yanıtlayan Sağlık Bakanı Koca şunları kaydetti:

"Alacaksınız, hekim ve çalışan arkadaşlarımızın mutluluğu ile sorunların daha kolay çözüleceğine emin olun. Yurt dışına gidişler de azalacak. Kamuya geçişlerin daha fazla olduğunu hep birlikte göreceğiz. Kamuda çalışmanın avantajlı olduğunu herkes görecek. Çok yakında bunu göreceğiz. Bir iki aydan bahsediyorum. Bugünü de izleyin. Yeni dönemde sağlıkta beyaz reform diyerek adaletin ve her emeğin karşılığının olduğu bir dönemi başlattık. Mahsuplaşma uygulamada olmayacak. Her işlemin ve emeğin bir karşılığı olacak. Yılsonuna kadar her polikliniğe bir sekreter hedefiyle hekimlerimizi daha çok hastalarına odaklanmalarını sağlayacağız. Mesai sonrası çalışma da teşvik edilerek randevu dahil olmak üzere önümüzdeki aylarda birçok sorunun çözüldüğünü birlikte göreceğiz. Ayrıca bugüne kadar görülmemiş büyüklükte bir kadro alımı bu yıl yapıyoruz. Kapsam dışı olan üniversite hastaneleri ile aile hekimi ve çalışanları da kapsama alınıyor. Sağlıkta beyaz reformun bir dönüm noktası olacağını hep birlikte göreceğiz."

(Utku Şimşek - İHA)