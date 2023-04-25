Bakan Kirişci: Tarım sektörü ihracatında 30 milyar doları yakaladık (4)

TARIM SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ TOPLANTISINA KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Batman'da tarım sektörü temsilcileri toplantısına katıldı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans salonunda konuşan Bakan Kirişci, "Biz 41 tane bu tarz toplantılar yaptık. Bu 42'nci toplantı. Batman'ımıza 6,7 milyar lira gibi son 20 yılda hem tarımsal destekler hem de tarımsal yatırımlar gerçekleştirdik. Bunun içerisinde ormanla ilgili yapmış olduğumuz yatırımlarda var" dedi.

"Akıllı köyler projesini hayata geçireceğiz ve bu köylerde şehirde ne varsa fazlasıyla köylerde de o olacak. Şimdi bu akıllı köy konseptinde bu evleri edinmek isteyenlere çok uygun şartlarda devletimiz kredi kullandıracak. Diğer taraftan kendi evini bu akıllı köylerde dönüştürmek isteyenlere de yine aynı şekilde bu imkanlar sunulmuş olacak. Tarımsal araziler sulandığı gibi bu sulama sistemleri de basınçlı hale getirilecek. Bu çerçevede yaklaşık tasarruf edilebilecek su ile 11 milyon dekarlık bir ilave alan sulanabilir ve 7 milyar Türk Lirası net zirai gelir artışı da ülkemiz olarak karşılanmış olacak. Aile tipi işletmelere çok büyük önem veriyoruz. Büyükbaş ve besi hayvancılığı desteği sağlayacağız. Her haneye en az bir asgari ücret garantisi vereceğiz. Bir sera ihtisas OSB sözümüzü verdik. Domatesin salçaya dönüştürülmesi, biberin salçaya dönüştürülmesi, domatesin, salatalığın, lahananın turşuya dönüştürülmesi tutumlu olmanın, bu memlekette bu ürünleri katma değerli hale getirmenin yollarından birisidir. Şimdi bunları yapmadığımıza göre bizim ne yapmamız lazım. Bir gıda ihtisas OSB'ye de onay vermemiz lazım. 2 tane OSB'ye tamam dedim. Tabi burada diğer OSB'lerle beraber bu 40 bin istihdam mümkündür. İnanırsanız yaparsınız. Biz barajlarımızdan artık Batman'ımızın içme suyu karşılansın istiyoruz. Bir de burada orman fidanlık biriminin kurulması kararını inşallah burada sağlamış olacağız." Program sonunda Batman'da hibe desteği alan üreticilere çekleri verildi.

Selim KAYA- Bayram AYHAN/ BATMAN,