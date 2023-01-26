Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizi uluslararası koridora çevirdik, dünyayı Türkiye'ye bağladık (2)

YALOVA'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ

Bursa'daki 'Gemlik-Yenimahalle Farklı Seviyeli Kavşağı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nin ardından Yalova'ya giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yalova Valiliği'ni ziyaret etti. Burada İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılan Bakan Karaismailoğlu, esnafla bir araya geldi. Karaismailoğlu, girdiği börekçide tezgahın arkasına geçip, börek keserek, servise hazır hale getirdi. Yalova Belediye Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, daha sonra 'Yalova Otogar Kavşağı Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne katıldı.

"Yollar, akarsu gibidir; geçtikleri yere hayat katarlar. Yollarımız, altyapı projelerimizle geçtikleri yerlerin istihdamına, üretimine, ticaret, kültür ve sanatına can katmaktalar. Milletimize sunduğumuz eserlerimizin yanı sıra yapımı devam eden diğer projelerimiz de hayata geçtiğinde Yalova'nın gelişen ulaşım ağı ile turizm, ticaret ve üretim faaliyetleri daha da üst seviyelere çıkacak. Yalova'da özellikle valilikte ve belediye başkanlığımızda önemli toplantılar yaptık. Tabi Yalova'nın taleplerini biz zaten biliyorduk. Yerinde bir daha bunların aciliyetlerinin ve öneminin farkına vardık. Tabi projelerimiz hazır. İnşallah projelerimiz hep bir bir ardı arkasına gelecekler. Yalova çevre yolundan tutun, Çiftlikköy kavşağından tutun, hep defterimiz ve ödevlerimiz hazır. Onları merak etmeyin. İnşallah bunları bir program dahilinde hep beraber Yalovalılarla beraber devam edeceğiz. Biz Yalova'nın öneminin farkındayız ve Yalova'yı geleceğe birlikte taşıyacağız."

İsmail Hakkı SEYMEN- Özgür YILDIZ/ YALOVA,