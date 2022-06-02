Bakan Karaismailoğlu: Aydın- Denizli ulaşımı 2 saatten 70 dakikaya düşecek (2) - Haberler

'DÜNYA TİCARETİNE HÜKMEDEN KONUMA GELMEMİZ AN MESELESİ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, beraberinde Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve ilçe kaymakamlarıyla birlikte Honaz tünelinde inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, kara, hava, deniz ve demiryollarında reform niteliği taşıyan projelerle Türkiye'nin her bir noktasını birbirine yakınlaştırmak için 20 yıldır dur durak bilmeden var güçle çalıştıklarını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye çok büyük ve geleceği çok parlak bir ülke. Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girme vizyonumuz doğrultusunda cesur ve kararlı adımlarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Ülkemizin merkezinde bulunduğu kuzey-güney, doğu- batı eksenli yeni ticaret rotaları bizlere oyun kurucu bir rol üstlenme fırsatı tanıyor. Bölgemizde bir lojistik süper güç olmamız ve Yeni İpek Yolu'nun kalbinde yer alan coğrafyamızla dünya ticaretine hükmeden bir konuma gelmemiz an meselesi. Bunun için sürekli olarak proje geliştirmek ve yatırım yapmak durumundayız. Böylece önümüze çıkacak ticari fırsatlara hazır olacağız" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Bayramyeri'nde esnafı, ardından da AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nı ziyaret edip, kentten ayrıldı.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,