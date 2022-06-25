Bakan Karaismailoğlu: 20 yıldır ülkemizin kaderini birilerinin eline bırakmadık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haydarpaşa Garı Arkeolojik ve Endüstriyel Miras Parkı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Haydarpaşa Gar Sahasına 3 hatlı giriş, 4 adet peron hattı ve 210 metre uzunluğunda 3 adet yolcu peronu, kuşak hattı, liman bağlantı hattı ve liman bölgesinde oluşturulacak gara hat imalatı yapacağız. Nasıl ki 20 yıldır ülkemizin kaderini birilerinin eline bırakmadıysak, 20 yılda asırlık hizmeti ortaya koyduysak. Ortaya koyduğumuz projelerimizi hayata geçirirken de sadece ve sadece vatandaşlarımızı düşündüğümüzü bilmenizi istiyorum" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bugün Haydarpaşa Garı Arkeolojik ve Endüstriyel Miras Parkı'nda incelemede bulundu. Karaismailoğlu, devam eden arkeolojik kazı çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

"BU BÖLGENİN TİCARİ BİR MERKEZ OLDUĞU GÖRÜLÜYOR"

"ARKEOPARK KONSEPTİ VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ GELİŞTİRİLECEK"

"20 YILDIR ÜLKEMİZİN KADERİNİ BİRİLERİNİN ELİNE BIRAKMADIK"

Peronlar ve peron hatları bölgesinde arkeolojik kazıların yüzde 95'inin tamamlandığını belirten Bakan Karaismailoğlu, ""Yapılan yeni hat ve peron planına göre; Haydarpaşa Gar Sahasına 3 hatlı giriş, 4 adet peron hattı ve 210 metre uzunluğunda 3 adet yolcu peronu, kuşak hattı, liman bağlantı hattı ve liman bölgesinde oluşturulacak gara hat imalatı yapacağız. Nasıl ki 20 yıldır ülkemizin kaderini birilerinin eline bırakmadıysak, 20 yılda asırlık hizmeti ortaya koyduysak. Ortaya koyduğumuz projelerimizi hayata geçirirken de sadece ve sadece vatandaşlarımızı düşündüğümüzü bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel