Bakan Kacır: Türkiye insansız savaş uçağından kendi hava füzesini fırlatan ve hedefini vuran ilk ülke oldu

SAHA EXPO 2026 Fuarı'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye insansız savaş uçağından kendi radarı marifetiyle kendi hava füzesini fırlatan ve hedefini vuran dünyadaki ilk ülke oldu" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Fuarı'nda değerlendirmelerde bulunup basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fuar hakkında konuşan Bakan Kacır, "Dünyanın en büyük savunma, havacılık ve uzay fuarlarından biri olan Saha Expo'nun 4'üncü günündeyiz. Bugün inşallah Cumhurbaşkanımız fuara teşrif edecekler. Gerçekten ilk üç günde fuar küresel düzeyde muazzam bir ilgiye ev sahipliği yaptı. Tabii SAHA EXPO, Türk savunma sanayi ekosisteminin dünya sahnesine çıktığı bir platform. Ekosistem diyorum çünkü sadece savunma sanayii firmalarımız değil; KOBİ'lerimiz, teknoloji girişimlerimiz, aynı zamanda araştırma merkezlerimiz, enstitülerimiz, üniversitelerimizle savunma sanayii ekosistemi bir toplam güç. Adeta bir network ağda ortaklaşa çalışan inovasyon ve üretim zekasından bahsediyoruz. 4 bine yakın firmada 100 bine yakın çalışma arkadaşımızın ortaya koyduğu alın teriyle, akıl teriyle Türkiye'nin hayata geçirdiği dünya çapında projelerden, başarılardan bahsediyoruz Türk savunma sanayinden bahsettiğimizde" dedi.

'180'DEN FAZLA İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ 170'TEN FAZLA YENİ ÜRÜN TANITIMI YAPILDI'

Bakan Kacır, "Gerçekten bizler için burada olmak, burada dünyanın dört bir yanından gelen bakanlara, uluslararası misafirlere, heyetlere ev sahipliği yapmak milletimiz adına bir iftihar vesilesi. İlk üç günde burada 180'dan fazla imza töreni gerçekleşti. 170'den fazla yeni ürün tanıtımı yapıldı. Atılan imzaların toplam büyüklüğü 26 milyar doları aştı. Bunların 7 milyar dolardan fazlası ihracata yönelik anlaşmaların, imzaların oldu. Bu aslında Türk savunma sanayiinin ne kadar yüksek bir ivmeyle büyümeyi sürdüreceğine işaret ediyor. Atılan bu imzalar hızlı bir şekilde tedarik süreçlerine, hayata geçen projelere dönüşecek. Türk savunma sanayii elde ettiği bu hızla diğer sanayi sektörlerimizde katma değer artışını da ivmelendirecek. Şimdi Türkiye, Türk savunma sanayii müesseselerinin, firmalarının hayata geçirdiği projelerden elde ettiği teknolojik birikimi sivil alanlara transfer etmeye başladı. Bunun yanında sivil sektörlerden savunma sanayiine bilgi transferini de çok önemli görüyoruz. Çünkü savunma sanayiinde küresel ölçekte temel konulardan biri ölçek büyütme; hızlı, seri üretim ölçekleri yakalayabilmek" dedi.

'TÜRKİYE; ÇOK FARKLI SEKTÖRLERDE ÜRETİM KABİLİYETLERİNE SAHİP BİR ÜLKE'

Bakan Kacır, "Türkiye; çok farklı sektörlerde üretim kabiliyetlerine sahip bir ülke olarak 42 milyar dolar otomotiv ihracatı yapan, 32 milyar dolar kimya ihracatı yapan, 29 milyar dolar makine ihracatı yapan, yaklaşık 30 milyar dolar tekstil hazır giyim ihracatı yapan bir ülke olarak buradaki seri üretim kabiliyetlerini savunma sanayine kazandırmak ve hayata geçen Ar-Ge süreçleri tamamlanan projeleri hızlı bir şekilde ölçekleyebilmek ve ihracat hacmini artırmak konusunda büyük fırsat sahibi. Bu anlamda bu çift yönlü etkileşimin de sahnesi aslında SAHA EXPO. Burada 80 bine yakın ziyaretçi ilk üç gün fuar alanımızı ziyaret ettiler. Bunların önemli bir kısmı da diğer sektörlerden savunma sanayine kazandırmakta olduğumuz girişimcilerimiz oldu. Ben bu yolculuğun, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi'ni hayata geçirerek Türkiye'nin istiklalini ve istikbalini güçlü şekilde sürdürmesi yolculuğunun milletimizin desteğiyle inşallah hedeflerine ulaşacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

'HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİN NE KADAR ÖNEMLİ BİR ROL OYNADIĞINI GÖRMEKTEYİZ'

Bakan Kacır, "Füzelerden söz ettiğimizde hava savunma kabiliyetlerinden de söz etmeliyiz ki dünyada devam eden çatışma alanlarına baktığımızda hava savunma sistemlerinin ne kadar önemli bir rol oynadığını görmekteyiz. Burada da tabii Türkiye'nin farklı sınıflarda hava savunma sistemleri var. Malumunuz Hisar-A, Hisar-O projelerinden sonra Siper ürün ailesi artık devreye giriyor ve hava savunma sistemlerinde, radar sistemleri ASELSAN tarafından geliştirilip üretilirken füze sistemleri yine TÜBİTAK SAGE ve Roketsan iş birliğinde geliştiriliyor, üretiliyor. Yine füzelerden bahsettiğimizde seyir füzelerinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Bunlar aslında eş zamanlı olarak bir ülkenin sahip olduğunda karşı tarafın hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirmesine vesile olacak kabiliyetler. Sizin kamikaze İHA'larınız, balistik füzeleriniz, hipersonik füzeleriniz, seyir füzeleriniz bir aradaysa ve yine hava platformlarınızdan farklı füze unsurlarını kullanma imkanına, kullanma imkanına sahipseniz karşı tarafın hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirmeniz çok daha mümkün" dedi.

'TÜRKİYE SEYİR FÜZELERİNDE DE ÖNEMLİ KABİLİYETLER GELİŞTİRDİ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye seyir füzelerinde de biliyorsunuz önemli kabiliyetler geliştirdi. Atmaca'yla, Çakır'la, SOM'la ve peşinden gidecek yerli seyir füzelerimizle Türkiye aslında bu alanda da her adımda menzilini uzatıyor, kabiliyetlerini arttırıyor. Bir de hava-hava füzeleri var ki bu gerek insanlı gerek insansız sistemler açısından çok değerli. Burada Türkiye'nin ilk hava-hava füzeleri malumunuz Bozdoğan ve Gökdoğan oldu. ve Türkiye insansız savaş uçağından kendi radarı marifetiyle kendi hava-hava füzesini fırlatan ve hedefini vuran dünyadaki ilk ülke oldu. Bayraktar Kızılelma'yla, ASELSAN AESA radarı kullanılarak Gökdoğan füzesiyle atış yapıldı ve bu kabiliyeti elde eden dünyadaki ilk ülke oldu. İnşallah burada da yeni projeler var. Yine menzil uzatmak burada en önemli hedeflerden biri. Şunu ifade edebilirim; her bir SAHA EXPO'da, her bir İDEF'te her bir TEKNOFEST'te, bu kabiliyetlerin her birinde Türkiye'nin birkaç basamak ilerlediğine inşallah milletimiz ve tüm dünya şahit olmaya devam edecek" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN ÜRETİM GÜCÜNÜ KORUMAK ÖNCELİĞİMİZ'

Bakan Kacır, "Türkiye'nin üretim gücünü korumak önceliğimiz. Türkiye, sahip olduğu sektörel çeşitlilik sayesinde Çin'den sonra Avrupa ve Orta Doğu kuşağında ürün çeşitliliği ve ihracat pazarı anlamında en güçlü ihracat kabiliyetine sahip ülke haline geldi.Elbette konjonktürel sorunlar olabilir. Dünyada, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasında devam eden savaş ve Hürmüz'de yaşanan sorun dolayısıyla bir petrol ve petrokimya ürünleri krizi var. Tabii ki bunun bizim sanayimiz üzerinde de konjonktürel etkileri var. Ama biz sanayimizi çok farklı enstrümanlarla destekleyerek üretim gücümüzü daha ileriye taşımak istiyoruz" dedi.

'İŞLETME SERMAYESİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYI AMAÇLIYORUZ'

Bakan Kacır, "Burada uzun dönemli bir perspektife sahip olmayı önemsiyoruz. Biz pandemi öncesiyle kıyasladığımızda Türk sanayisinin yüzde 30'a yakın büyümesini gerçekleştirdik. Avrupa'nın pek çok sanayi ülkesi; İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkelerde üretim düzeyleri halen 2020 yılı Ocak ayı, pandemi öncesi dönemi yakalayabilmiş değilken; bugün Türk sanayisinin üretim düzeyi 2020 yılı Ocak ayının yaklaşık yüzde 30 üzerindedir. Dolayısıyla bu kabiliyetten Türkiye'nin taviz vermesi, vazgeçmesi asla söz konusu olamaz. İnşallah biz bu yıl hazırlıklarını yürüttüğümüz yeni finansman programlarıyla, daha uygun koşullarda, daha uzun vadeli finansman imkanlarını çeşitlendirerek sanayicimizin yükünü hafifletmeyi ve ortaya çıkan ilave işletme sermayesi ihtiyaçlarını, malumunuz bu maliyet artışlarından dolayı özellikle bazı sektörlerimizde işletme sermayesi ihtiyacı artmış oldu. Bu işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı