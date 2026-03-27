Bakan Kacır: Savunma sanayii alanındaki başarılarımız, dünyanın dikkatle takip ettiği noktaya ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Milli Teknoloji Atölyesi açılışına katıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi, Ayazağa Kampüsü'nde gerçekleştirilen açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrencilerin kurduğu stantları gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kacır programda bir konuşma gerçekleştirdi. Bakan Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye, kendi teknolojisini geliştiren, üreten, rekabetçi şekilde dünyaya sunabilen bir ülke olma yolculuğuna, bizim tarifimizle sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğümüz milli teknoloji hamlesine hamdolsun doludizgin devam ediyor. 23 yıl öncesi ile mukayese ettiğimizde teknoloji geliştirme ve üretme kapasitemizi muazzam düzeyde artırdığımızı ifade edebiliriz. 23 yıl öncesinde Türkiye'de sadece iki teknopark varken, bugün 114 teknoparktan söz ediyoruz. Sadece 56 teknopark şirketi varken, bugün 12 bin 5'ten fazla teknoloji geliştiren teknopark şirketinden söz ediyoruz. 29 bin AR-GE insan kaynağı olan bir Türkiye'nin, bugün 310 binden fazla AR-GE insan kaynağına eriştiğinden, toplam AR-GE harcamalarımızın 1,2 milyar dolardan 20 milyar dolara yükseldiğini; araştırma geliştirmede özel sektörün payının yüzde 25'ler düzeyinden yüzde 65'ler seviyesine çıktığını görüyoruz. Yani Türk özel sektörü, araştırma geliştirme ve katma değerli üretim konusunda muazzam bir kabiliyet kazandığından büyük bir memnuniyetle söz ediyoruz. Bütün bunlar Türk milletinin hep birlikte başardığı işlerdir. Bütün bunlar sayesinde ihracatımızı 36 milyar dolardan 273 milyar dolara yükselttik. Sanayi katma değerimizi 41 milyar dolardan 246 milyar dolara çıkardık. İnşallah daha gidecek çok yolumuz var" dedi.

'CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ ASRINA ADIM ATTIĞIMIZ BU DÖNEMDE, BU BAŞARILAR HEPİMİZ İÇİN BÜYÜK İFTİHAR KAYNAĞI'

Bakan Kacır, "Türkiye, bütün bu başarılarla bir özgüven devrimi inşa etti. Özellikle savunma sanayii alanındaki başarılarımız, dünyanın dikkatle takip ettiği, dostlarımızın gıptayla izlediği, hasımlarımızın ise endişeyle seyrettiği bir noktaya ulaştı. Bugün savunma sanayinde tüm kritik platformlarda kendi kabiliyetlerini ortaya koyabilen, kendi sistemlerini ve çekirdek teknolojilerini geliştirebilen, insansız hava araçları gibi alanlarda dünya lideri olabilmiş bir Türkiye'den söz ediyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına adım attığımız bu dönemde, bu başarılar hepimiz için büyük bir iftihar kaynağı, aynı zamanda gelecek için umut kaynağıdır. Elbette bu yolculukta Türk sanayisi kadar, Türk bilim, araştırma ve eğitim ekosisteminin de çok büyük payı vardır" ifadelerini kullandı.

'23 YIL İÇERİSİNDE BİLİMSEL ÜRETİM KAPASİTESİNİN ÇOK DAHA İLERİ BİR DÜZEYE GELDİĞİNİ GÖRÜYORUZ'

Bakan Kacır, "Türkiye, AR-GE ve inovasyon yolculuğunu üniversite-sanayi iş birliğini merkeze alan bir yaklaşımla hayata geçiriyor. Bahsettiğimiz teknoparklar, AR-GE ve tasarım merkezleri üniversite sanayi iş birliğini daha ileri seviyelere çıkarabilmek için kurulmuş altyapılar, geliştirilmiş enstrümanlar. Hamdolsun, Türk üniversiteleri de bugün bu yolculukta üzerlerine düşen sorumluluğu başarıyla yerine getiriyorlar. Bu sorumluluğun başında, beşeri sermayemizi en iyi şekilde yetiştirmek ve dünyayla rekabet edebilecek bir insan kaynağı oluşturabilmek geliyor. Bugün Türkiye savunma sanayinde 4 binden fazla firmada, 100 binden fazla çalışanla ortaya koyduğu bu başarıları yüzde 99'dan fazlası Türk üniversitelerinde yetişmiş insan kaynağıyla hayata geçirilmiştir. Birileri birtakım eleştiriler yapıyor olsa da dünyanın en ileri ürünlerini geliştirebilecek, dünyada bir numara olabilecek işleri yapabilecek çok nitelikli bir insan kaynağı yetiştirdiğinin ispatıdır. Ben bu sürece emek veren katkı veren tüm hocalarımıza ve üniversite yönetimlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Üniversitelerimizin bilimsel üretim kapasitesi de bu dönemde arttı. 23 yıl öncesi ile kıyasladığımızda her yıl 6 misline yakın bir bilimsel üretim düzeyinden bahsediyoruz. Hem nicelik hem nitelik yönleri ile Türkiye'nin üniversitelerinin 23 yıl içerisinde bilimsel üretim kapasitesinin çok daha ileri bir düzeye geldiğini büyük bir mutlulukla görüyoruz. Şüphesiz bu misyonu en kuvvetli şekilde hissetmesi gereken yer İstanbul Teknik Üniversitesi. Çünkü burası, 253 yıldır bu toprakların kalkınmasına ve geleceğe öncülük eden bir bilim ve araştırma üssü. Son açıklanan dünya sıralamalarında İstanbul Teknik Üniversitesi, kimya mühendisliğinde ilk 150 üniversite arasında, inşaat yapı mühendisliğinde dünyada ilk 100 üniversite arasında, bilgisayar bilimleri bilgi sistemlerinde dünyada 152. sırada, veri bilimi ve yapay zekada dünyada ilk 200 üniversite arasında, elektrik-elektronikte dünyada 119. sırada, petrolde dünyada 39. sırada, makine havacılık imalatta dünyada 120. Sırada, maden madencilik alanlarında dünyada 43. Sırada, kimyada dünyada ilk 300'de, yer ve deniz bilimleri, çevre bilimleri, jeoloji, jeofizik ve malzeme bilimleri alanında dünyada ilk 200'de. ve bütün alanları bir arada değerlendirdiğimizde Türkiye'de zirvede" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesme töreni ile İTÜ Milli Teknoloji Atölyesi resmen açıldı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı