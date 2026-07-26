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Bakan Kacır'dan uluslararası bilim olimpiyatlarında madalya kazanan öğrencilere tebrik

Bakan Kacır'dan uluslararası bilim olimpiyatlarında madalya kazanan öğrencilere tebrik
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 67’nci Uluslararası Matematik Olimpiyatı, 37’nci Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı, 58’inci Uluslararası Kimya Olimpiyatı ve 56’ncı Uluslararası Fizik Olimpiyatı’nda ödül kazanan öğrencileri tebrik etti.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 67'nci Uluslararası Matematik Olimpiyatı, 37'nci Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı, 58'inci Uluslararası Kimya Olimpiyatı ve 56'ncı Uluslararası Fizik Olimpiyatı'nda ödül kazanan öğrencileri tebrik etti.

Bakan Kacır, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gençlerimiz uluslararası bilim olimpiyatlarından madalyalarla dönmeye devam ediyor. Çin'in Şangay şehrinde düzenlenen, 117 ülkeden 666 öğrencinin yarıştığı 67'nci Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda öğrencilerimiz; 1 altın madalya, 3 gümüş madalya, 2 bronz madalya kazandı. Litvanya'nın Vilnius şehrinde düzenlenen, 78 ülkeden 302 öğrencinin yarıştığı 37'nci Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı'nda öğrencilerimiz; 2 altın madalya, 2 gümüş madalya kazandı. Özbekistan'ın Taşkent şehrinde düzenlenen, 93 ülkeden 360'ın üzerinde öğrencinin yarıştığı 58'inci Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda öğrencilerimiz; 4 gümüş madalya kazandı. Kolombiya'nın Bucaramanga şehrinde düzenlenen, 87 ülkeden 381 öğrencinin yarıştığı 56'ncı Uluslararası Fizik Olimpiyatı'nda öğrencilerimiz; 5 gümüş madalya kazandılar. Türkiye'mizi başarıyla temsil ederek bizi gururlandıran tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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