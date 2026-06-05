Bakan Kacır: TIDIP ile 2030'da 5 milyar avro yatırım ve 20 milyon ton emisyon azaltımı hedefliyoruz

SANAYİ ve Teknolloji Bakan Mehmet Fatih Kacır , Sıfır Atık Forumu Yüksek Düzeyli Sanayi Bakanları Oturumu'nda konuşma yaptı. Bakan Kacır, "TIDIP ile 2030 yılına kadar 5 milyar avronun üzerinde sanayi karbonsuzlaşma yatırımını desteklemeyi ve yıllık 20 milyon ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı emisyon azaltımı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Sıfır Atık Forumu kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı ev sahipliğinde 'Sanayide Yeşil Dönüşüm: Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Perspektifi' başlıklı Yüksek Düzeyli Bakanlar Oturumu'nda konuşma yaptı. Oturuma Bakan Kacır'ın yanı sıra farklı ülkelerden bakanlar, uluslararası kuruluş temsilcileri ve finansal kurum paydaşları da katıldı. Oturumda, sanayinin yeşil ve dijital dönüşümünün hızlandırılması, sıfır atık ile döngüsel ekonomi ilkelerinin sanayi politikalarına entegrasyonu ve küresel iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alınırken katılımcılar, sıfır atık ve döngüsel ekonomi vizyonunun sanayide tam anlamıyla hayata geçmesinin önünde; maliyet baskılarından teknolojiye erişim sorunlarına, kurumlar arası eşgüdüm eksikliğinden nitelikli iş gücü yetersizliğine kadar çok boyutlu zorluklar olduğu konusunda görüşlerini ifade etti.

'KÜRESEL BİR SEFERBERLİĞE DÖNÜŞMÜŞTÜR'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi; atıkları değere dönüştürürken ve kırılgan dünyamızı korurken, doğayla uyumlu üretim ve tüketim anlayışının mümkün olduğunu ortaya koyan kapsamlı bir dönüşüm çabasıdır. Bu hareket; israfı önleyen, kaynaklara değer veren, kayıpları en aza indiren ve aşırı tüketim yerine dengeyi esas alan yeni bir yaşam kültürünü temsil etmektedir. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu vizyon ulusal sınırlarımızı aşmış ve insanlığın ortak sorunlarına çözüm arayan küresel bir seferberliğe dönüşmüştür. Bu öneminin bir göstergesi olarak, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 30 Mart tarihini Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan etmiştir. Bu vizyoner yaklaşım doğrultusunda Türkiye, sanayimizin bu yönde dönüşümünü hızlandırmak amacıyla kapsamlı politika ve destek mekanizmaları uygulamaktadır. Bu çerçevede yatırım teşvik sistemimizi, sanayinin yeşil ve döngüsel dönüşümünü daha etkin şekilde destekleyecek biçimde yeniden yapılandırdık" dedi.

'TÜBİTAK 700 MİLYON ABD DOLARI KAYNAK TAHSİS ETMİŞTİR'

Bakan Kacır, "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) aracılığıyla iklim dostu teknolojiler, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi, temiz üretim ve sürdürülebilir malzemeler gibi kritik alanlardaki Ar-Ge faaliyetlerini destekliyoruz. TÜBİTAK, yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği alanında çalışan 4 bin 500 projeye ve 4 bin 300 bilim insanına 700 milyon ABD doları kaynak tahsis etmiştir. TÜBİTAK'ın Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritaları; demir-çelik, alüminyum, çimento, kimya, plastik ve gübre gibi stratejik ve yüksek emisyonlu sektörlerde yeşil dönüşüm için kritik teknolojileri ortaya koymaktadır. Amacımız; bu ortak vizyon doğrultusunda yeni Ar-Ge projelerinin, teknoloji girişimlerinin ve iş birliği platformlarının ortaya çıkmasını teşvik ederek geleceğin yeşil teknolojilerini geliştiren ve ihraç eden bir inovasyon ekosistemi oluşturmaktır" diye konuştu.

'NET SIFIR EMİSYON HEDEFİ İÇİN 71 MİLYAR DOLARIK YATIRIMA İHTİYAÇ VAR'

Bakan Kacır, "Projeksiyonlarımıza göre Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi için, karbon yoğunluğu yüksek olan demir-çelik, çimento, alüminyum ve gübre sektörlerinde 71 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç bulunmaktadır. Bu doğrultuda, bugün aramızda bulunan kıymetli temsilcilerinin de iştirak ettiği çok sayıda uluslararası finans kuruluşuyla yakın iş birliği tesis etmiş bulunuyoruz. Dünya Bankası ile iş birliği içinde 3 büyük proje kapsamında 1 milyar doların üzerinde finansman sağladık. Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi, organize sanayi bölgelerimizi daha yeşil, daha verimli ve daha rekabetçi hale getiren altyapı yatırımlarına finansman sağlamaktadır. Türkiye Yeşil Sanayi Projesi, firmalar, KOBİ'ler, araştırma kuruluşları ve teknoloji sağlayıcıları tarafından geliştirilen yeşil teknolojileri desteklemektedir. Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi ise yeşil dönüşümün kadınlar, gençler, girişimciler ve finansmana, becerilere ve istihdama daha güçlü erişime ihtiyaç duyan topluluklar için yeni ekonomik fırsatlar oluşturmasını hedeflemektedir" diye konuştu.

'BU KARARLILIK TÜRKİYE'NİN COP31 SÜRECİNDEKİ YAKLAŞIMINA YÖN VERECEKTİR'

Kacır, "Türkiye'de sanayinin yeşil dönüşümünü hızlandırmak amacıyla yalnızca ikili işbirliği mekanizmalarını değil, aynı zamanda çok taraflı finansman ve koordinasyon mekanizmalarını da hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Bakanlığımızın liderliğinde ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ortaklığında Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformunu, TIDIP'i kurduk. TIDIP yalnızca bir finansman platformu değil; Türkiye'nin sanayi politikasıyla uluslararası kalkınma finansmanını ortak bir hedef etrafında buluşturan stratejik bir mekanizmadır. Türkiye sanayisinin karbonsuzlaşmasını hızlandırmak, TIDIP ile 2030 yılına kadar 5 milyar avronun üzerinde sanayi karbonsuzlaşma yatırımını desteklemeyi ve yıllık 20 milyon ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı emisyon azaltımı sağlamayı hedefliyoruz. Birçok çok taraflı kalkınma bankası TIDIP'e katılım sürecindedir ve platform, sanayide karbonsuzlaşma hedeflerini somut yatırımlara, ortaklıklara ve uygulamalara dönüştüren öncü bir girişim olarak COP31'de resmen hayata geçirilecektir. Bu kararlılık, Türkiye'nin COP31 sürecindeki yaklaşımına da yön verecektir. Bu kapsamda iki temel hedefimiz bulunmaktadır. Birincisi, sanayide yeşil dönüşüm alanında bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmaları, uygulamaya koyduğumuz destek mekanizmalarını ve elde ettiğimiz somut sonuçları dünya ile paylaşmaktır. İkincisi ise COP31'i uluslararası ortaklıkların ve iş birliği girişimlerinin geliştirilmesine imkan sağlayan bir platform olarak değerlendirmektir" dedi.

'KOORDİNE ETMEYİ PLANLIYORUZ'

Bakan Kacır son olarak "Türkiye olarak, COP31 Dönem Başkanlığımız çerçevesinde bu amaca hizmet etmek üzere En Az Gelişmiş Ülkeler Yeşil Sanayileşmeyi Kolaylaştırma Mekanizmasının, LDC-GIF Mekanizmasının hayata geçirilmesini koordine etmeyi planlıyoruz. Bu mekanizma, projeleri fikir aşamasından yatırıma hazır girişimlere dönüştüren uçtan uca bir kapasite geliştirme ve finansman imkanı sunmaktadır. Bugün en az gelişmiş ülkelerdeki projelerin karşı karşıya olduğu bir 'Ölüm Vadisi' bulunmaktadır. Uluslararası fonlar bu projeleri çoğu zaman fazla riskli görmekte, yerel bankalar ise fazla büyük bulmaktadır. LDC-GIF, proje geliştirme sürecinin erken aşamalarından itibaren teknik ve mali fizibilite çalışmalarının tamamlanmasını destekleyerek bu boşluğu dolduracaktır. Bu kritik mekanizmanın Sekretaryası, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun bir bağlı kuruluşu olan ve ülkemizin ev sahipliğinde faaliyet gösteren En Az Gelişmiş Ülkeler için Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası tarafından yürütülecektir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı