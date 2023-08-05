Bakan Kacır: 120 bin liradan 500 bin liraya kadar KOBİ'lerimize finansman desteği sağlayacağız

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Deprem Sonrası Ekonomik Canlanma Projesi kapsamında KOBİ'lerin güçlenmesi için 450 milyon dolar tutarında Dünya Bankası kaynağını ülkeye kazandırdıklarını kaydederek, "Bu finansmanla hasar derecesine ve firma ölçeğine bağlı olarak 120 bin liradan 500 bin liraya kadar uzanan aralıkta KOBİ'lerimize finansman desteği sağlayacağız. Destek süresi 36 ay olacak bu programda KOBİ'lerimiz ilk 2 yıl herhangi bir geri ödeme yapmayacak. 3'üncü yıl içerisindeki geri ödemeler de KOBİ'lerimizden faizsiz olarak tahsil edilecek" dedi.

Çeşitli ziyaretler için Hatay'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve beraberindeki heyet, ilk olarak İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti. Burada yetkililerden bilgiler alan Bakan Kacır, daha sonra basın toplantısı düzenledi. Bakan Kacır, Hatay ile birlikte, depremden en çok etkilenen tüm il ve ilçelerde yatırımlara ekstra faiz ve kar payı desteği uygulamasının 6'ncı bölge teşvikleriyle sunulduğunu kaydederek, "Yatırımcılarımıza en kapsamlı teşvik paketlerini Hatay'da ve deprem bölgemizde sunuyoruz. 3 bin 397 kişiye istihdam sağlayacak ve sabit yatırım tutarı 13 milyar lirayı aşan 91 yatırıma Hatay'da cazibe merkezleri programlarımızla yatırım teşvik belgesi düzenledik. Deprem nedeniyle yatırım süreci aksayan yatırımcılarımızı mağdur etmemek adına Hatay'da yapılması planlanan yatırımlar için 335 yatırım teşvik belgesinin süresini talep almaksızın 3 yıl uzattık. Son olarak da tüm sağladığımız desteğe rağmen yatırımına devam edemeyecek yatırımcılar için düzenlenen yatırım teşvik belgelerini kapanmış saydık. Yatırımları tamamlanmış saydık. Bu çerçevede 76 yatırım teşvik belgesini yatırımcılara herhangi bir yük getirmeden kapanmış kabul ettik" dedi.

"Bu finansmanla hasar derecesine ve firma ölçeğine bağlı olarak 120 bin liradan 500 bin liraya kadar uzanan bir aralıkta KOBİ'lerimize finansman desteği sağlayacağız. Yine destek süresi 36 ay olacak bu programda KOBİ'lerimiz ilk 2 yıl herhangi bir geri ödeme yapmayacak. 3'üncü yıl içerisindeki geri ödemeler de KOBİ'lerimizden faizsiz olarak tahsil edilecek. En kısa sürede bu destek paketini KOBİ'lerimizin kullanımına açmayı arzuluyoruz. Dış finansmanın büyüklüğünü artırmaya da devam edeceğiz. Hatay'ın sosyal ve ekonomik yönden hızla toparlanması için Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı vasıtasıyla tarımdan, turizme, sanayiden ticarete, çok farklı alanlarda projeler geliştiriyoruz. Deprem felaketi sonrasında 1 milyar liralık bir ilave kaynağı, deprem bölgesindeki bölgesel kalkınma projelerine yönlendirdik. Hatay'da bu kapsamda 14 projeye 242 milyon lira destek sağladık. Gastronomi kültürünü korumak ve devam ettirmek üzere inşa ettiğimiz Gastronomi Çarşısı, afetten telef olmuş hayvan varlığı fazla olan 4 mahallemizde kurduğumuz süt soğuk zincir altyapısı, ayakkabı sektörü için kurduğumuz ortak kullanım atölyesi bunlardan sadece bazıları. Bu mesleklerle, afetten zarar gören 230 çiftçimizin ve 252 sanayici ve esnafımızın doğrudan yararlanacağı projeler yürütüyoruz. Binin üzerinde yeni istihdamı bu projelerle Hatay'a yeniden kazandırıyoruz. Yeni projelerle de özellikle kadınların ve gençlerin istihdamını desteklemeye devam edeceğiz."