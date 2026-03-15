Adalet Bakanı Akın Gürlek: 'Güçlü Türkiye için adalet merkezde olmalı'

BAŞAKŞEHİR Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye olarak güçlü yarınlara yürürken en büyük dayanağımız adaleti merkeze koymamızdır" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programa Bakan Gürlek'in yanı sıra, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz da katıldı. Bakan Gürlek, programın ardından belediye binasında kurulan kitap fuarını, Tema Park'ı ve Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti. Belediye binasındaki kütüphanede ders çalışan gençlerle sohbet eden Bakan Akın Gürlek, sınavlarda başarılar diledi. Bakan Gürlek, programda gerçekleştirdiği konuşmanın ardından ramazan etkinlik alanında vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

'ANA HEDEFİMİZ DÜNYADA LİDER BİR TÜRKİYE İNŞA ETMEKTİR'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Ben de burada hakim, savcılık, başsavcılık yaptım. Burada yaşadım. Bizim şu an halen Başakşehir ilçesi içerisinde lojmanlarımızda kalan çok sayıda hakim, savcımız var. "Burada hizmet anlamında gerek okullarımızın kalitesi gerek sağlık merkezlerimizin kalitesi konusunda gerçekten Başakşehir Türkiye'ye örnek bir ilçe. Ben bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Bu ekip işi. Bu ekip işini en başta sayın Başakşehir Belediye Başkanımız ve ekibi çok güzel yapıyor. Çok güzel bir uyum çalışması var. Sayın Kaymakamımız da burada, az önce görüştük 2 yıldan beri burada görev yapıyor. Ekiple uyum olduğu müddetçe mutlaka başarı olur. Bugün Türkiye olarak güçlü yarınlara yürürken en büyük dayanağımız adaleti merkeze koymamızdır. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında biz buna 'Yeni Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Oradaki bizim ana hedefimiz daha güçlü, daha büyük ve daha müreffeh, bölgesinde ve dünyada lider bir Türkiye inşa etmektir" şeklinde konuştu.

'SAVAŞ BİZİM ÇOK YAKINIMIZDA'

Bakan Gürlek, "Etrafımızda maalesef istenmedik olaylar oldu. Savaş bizim çok yakınımızda. Şu an Türkiye'nin gücü, bölgedeki liderliği elbette Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde oluyor. Bunu dünya bir kez daha anlamış oldu. Bakın şu an biz bölgede artık istikamet belirten, yön tayin eden bir ülke konumuna geldik. Bölgedeki bütün huzurun ve savaşın dinmesi konusunda bütün liderler Türkiye'nin masaya oturmasını, bu konuda masada öncülük etmesini istiyor. Neden? Güçlü liderimiz, güçlü devletimiz olduğu için. Bunun altını çizmek istiyorum" dedi.

'RAMAZAN BAYRAMI'NIZI EN KALBİ DUYGULARIMLA KUTLUYORUM'

Bakan Gürlek, "Rabbim bizleri bu mübarek geceye sağlıkla, huzurla eriştirsin, dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul etsin. Şimdiden mübarek Kadir Gecemizi ve ardından kavuşacağımız Ramazan Bayramı'nızı en kalbi duygularımla kutluyorum. Bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini, bölgemizde yaşanan savaşın bir an önce son bulmasına vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı