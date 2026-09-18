Bakan Gürlek, Adana'da yasanın örgüt tasfiye olunca yürürlüğe gireceğini söyledi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Örgüt silahlarını tamamen bıraktıktan sonra, tasfiye olduktan sonra bu yasa yürürlüğe girecek." dedi.

Gürlek, Adana Müze Kompleksi'nde, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti Adana İl Kadın Kolları üyeleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Gürlek, Adana'nın sorunlarını çözmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Adana'nın, vatandaşların güvenliğinin ve sokakların huzurunun kendileri için çok önemli olduğunu belirten Gürlek, "Ben uygulamadan da geldiğim için bu konuda özellikle devletin demir yumruğu vurması gerektiğini arkadaşlarımıza söyledim. Kesinlikle Adana'mız Türkiye'nin en güvenli şehri olacak. Bu konuda savcı arkadaşlarımız gerekli inisiyatifi alacak." diye konuştu.

Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecinde örgütle bir anlaşma, pazarlık ya da şahsa özgü bir düzenlemenin olmadığını belirterek, "Örgüt silahlarını tamamen bıraktıktan sonra, tasfiye olduktan sonra bu yasa yürürlüğe girecek." dedi.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yasanın 467 oyla kabul edildiğini hatırlatan Gürlek, "Henüz bu yasa yürürlüğe girmedi. Biz Adalet Bakanlığı olarak bu yasanın uygulanmasında ve hazırlanmasında görev aldık. Özellikle bu yasanın topluma anlatılması gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Gürlek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yasanın yürürlüğe girme maddesi örgütün, silahlı terör örgütünün tüm unsurlarıyla birlikte kendini feshetmesi, tamamen tasfiye olması ve silahlarını bırakması ve bundan sonra bunun Milli Güvenlik Kurulu kararıyla tamamen tespiti, tasdiki ve Resmi Gazete'de yayımlanması. Bu olduktan sonra artık bu yasa yürürlüğe girecek. Bu yasayı şu şekilde anlatmamız lazım. Biz bu yasayı hazırlarken de yaptık. Örgüt tamamen silah bıraktıktan sonra tasfiye olduktan sonra mağaralar boşaltıldıktan sonra artık ilgili kanun maddeleri yürürlüğe girecek."

Bu süreçte kesinlikle örgütle bir anlaşma, pazarlık ya da şahsa özgü bir düzenlemenin olmadığını vurgulayan Gürlek, "Örgüt silahlarını tamamen bıraktıktan sonra, tasfiye olduktan sonra bu yasa yürürlüğe girecek. Daha sonradan da yasanın diğer maddeleri uygulamaya başlayacak." diye konuştu.

Gürlek, bu süreç için Adalet Bakanlığı olarak vatandaşın kafasında oluşan soruları cevaplamak üzere 30 maddelik bir el kitapçığı hazırlandığını açıkladı.

Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldan beri terör belasıyla uğraştığını belirten Gürlek, "Terörü biliyorsunuz huzursuzluk demek, istikrarsızlık demek, yatırımcının gelmemesi demek." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin etrafındaki savaş tehditlerine dikkati çeken Bakan Gürlek, şöyle devam etti:

"Yunanistan ile yaşadığımız gerilim biliyorsunuz. İsrail sürekli olarak olayı tırmandırmaya çalışıyor. Şu an bulunduğumuz bölgede sürekli olarak bir savaş tehdidi var. Türkiye eğer kendi içinde bu sorunları çözerse tek yürek, tek ses, tek nefes olursa bizim artık bölgede karşımızda duracak kimse yok. Çünkü neden? Biz içeride en büyük problemi halletmiş oluyoruz. Güçlü bir liderimiz var. Bölgenin gücü haline geliyoruz."

"Devlet mutlaka gereğini yapar"

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Başkanlığının bugüne kadar birçok dosyayı aydınlattığını belirten Gürlek, şöyle konuştu:

"Bu tabii önemli. Burada Gülistan Doku cinayeti de aydınlatıldı. Özellikle gerçekten Tunceli'de bir kız evladının 17 yaşında geleceği olan bir kız evladı. Maalesef cinayete kurban gitmesi daha sonra babanın da devletten aldığı o güçle birlikte delilleri yok etmeye çalışması. Devlet mutlaka gereğini yapar elbette cinayet varsa bir eylem fail varsa bunu yapan mutlaka bellidir."

Gürlek, eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü soruşturmasında da çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sokak çeteleri konusunda da mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Adli Destek ve Mağdur Hakları Daire Başkanlığının, kadınlar ve çocuklardan oluşan kırılgan grupların korunması ve desteklenmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Bakan Gürlek, şu değerlendirmede bulundu:

"Burada eşinden şiddet gören ya da bir sıkıntı yaşayan bayanlarımız varsa bütün adliyelerde mağdur görüşme odaları var. Aynı şekilde ücretsiz olarak barolarımızdan avukat isteyebiliyor. Biliyorsunuz bu kanuna da yazıldı. Direkt bizim Bakanlığımızla da irtibata giriyor. Başsavcı arkadaşlarımız da bu konuda hassasiyet gösteriyor. Bayanlarımızın mağduriyetleri, gençlerimizin, çocuklarımızın mağduriyeti bizim önceliğimiz. Bu konuda herhangi bir ücret de alınmıyor. Adalete erişim konusunda elimizden geldiğince de yardımcı oluyoruz."

"Çocuklarımıza sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum"

Gürlek, çocukların sapkın akımlardan, uyuşturucu ve suç örgütlerinden uzak tutulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Annesiniz, aileleri temsil ediyorsunuz. Aynı zamanda da bizim baş tacımızsınız. Burada ben özellikle çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkılması konusunda sizlerden özel rica ediyorum. Bakın ben göreve geldiğim zamandan beri sürekli olarak maalesef gençlerimizin suça karıştığını, çocuklarımızın uyuşturucuya bulaştığını gördüm. Hatta biz bunu yeni kanunda Çocuk Koruma Kanununda suç olarak düzenledik, ailelere ödev yükledik. Ben buradan lütfen aileleri olarak çocuklarımıza sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum."???????

Kaynak: AA