Bakan Göktaş: 15 Temmuz ruhunu hafızada diri tutuyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Biz, bir hafta boyunca Türkiye genelinde 81 ilimizde gazilerimizle, şehit yakınlarımızla bir araya geldik. ve bu 15 Temmuz ruhunu Türkiye genelinde hatırlatmak ve hafızada diri tutmak için çalışıyoruz. VakıfBank'ın 'İrade Bizim Zafer Bizim Sergisi'ni bu anlamda çok değerli buluyorum." dedi.

Bakan Göktaş, Finanskent'te VakıfBank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen "İrade Bizim Zafer Bizim Sergisi" açılış töreninde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminin milletin hafızasında derin iz bıraktığını, aradan geçen 10 yıla rağmen o gecenin hala ilk günkü canlılığıyla hatırlandığını söyledi.

Görevlerinin hain darbe girişimini yapanların bir daha teşebbüs etmemesini sağlamak olduğunu belirten Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan kahramanları hatırlamak ve milletin iradesini hatırlatmak üzere bir araya geldiklerini dile getirdi.

Bazı zamanların insanların hafızasından asla silinmediğine dikkati çeken Göktaş, "İşte 15 Temmuz, öyle bir geceydi hepimiz için. Hepimiz aslında o anda, tam o saatte, o haberi, o ilk sesleri nerede aldığımızı çok net bir şekilde hatırlarız. Unutmadık, unutmayacağız." diye konuştu.

FETÖ'nün sadece hafızalara, milletin iradesine, ekonomiye zarar vermediğini vurgulayan Göktaş, aynı zamanda uluslararası alanda da Türkiye'nin itibarını zedelemeye yönelik çok yönlü bir saldırı düzenlediğinin, buna karşı da mücadele verildiğinin altını çizdi.

15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını dile getiren Göktaş, o gece sokaklara çıkarak darbe girişimine karşı duran gazilere şükranlarını sundu.

Bakan Göktaş,? 15 Temmuz'un sadece bir günle anılacak bir program olmadığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Biz, bir hafta boyunca Türkiye genelinde 81 ilimizde gazilerimizle, şehit yakınlarımızla bir araya geldik. ve bu 15 Temmuz ruhunu Türkiye genelinde hatırlatmak ve hafızada diri tutmak için çalışıyoruz. VakıfBank'ın 'İrade Bizim Zafer Bizim Sergisi'ni bu anlamda çok değerli buluyorum. Burada yaşatılan, özellikle her bir şehidimiz aslında sadece bir isim değil, onlar birer kahraman. Milletimiz adına gözünü kırpmadan sokaklara intikal eden kahramanlarımız. Onların adını yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğu. Bu sergide de kahramanlarımızın ismini yaşatıyoruz, hikayelerini diri tutuyoruz ve onların yaptığı o kahramanlıkları özellikle gelecek nesillerimize anlatmaya devam edeceğiz."

TBMM'nin 15 Temmuz gecesi gösterdiği duruşa da değinen Göktaş, milletvekillerinin nerede olurlarsa olsunlar Meclis'e gelerek çalışmaları sürdürdüğünü anlattı.

Göktaş, darbe girişimine karşı milli iradenin yanında yer aldığına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ve liderliğiyle milletin milli iradesine sahip çıktığına dikkati çekerek, "Bizim medeniyetimizde milli dayanışmayı pekiştiren zorlu zamanlar oldu. İşte 15 Temmuz da destanlarımızın özellikle son halkası. Ben bir kez daha genç, yaşlı, kadın, erkek nice fedakarlık hikayesiyle 15 Temmuz'u günümüze taşıyan her bir kahramanımıza, aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Canını feda eden 253 şehidimizi ve ihanete 'dur' diyen gazilerimizi minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Farkındalık çalışmaları, aynı zamanda bu hafızayı diri tutmak adına önemli bir misyon üstlendi"

Konuşmasının ardından protokolle birlikte sergiyi gezen Göktaş, daha sonra basın mensuplarına konuştu.

Serginin bir arşiv niteliğinde olduğuna işaret eden Göktaş, "Olayın ilk anından itibaren hem bütün kronolojisini ele alan, fotoğraflayıp arşivleyen ve bunu bütün detaylarıyla aslında buraya katılan herkese doğrudan hissettiren bir sergi olmuş. VakıfBank'ımıza teşekkür etmek istiyorum. Zira bu farkındalık çalışmaları, aynı zamanda bu hafızayı diri tutmak adına önemli bir misyon üstlendi." diye konuştu.

Bakan Göktaş, düzenlenen etkinliklerin önemini aktararak, özel programlarla bu hafızayı diri tutmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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