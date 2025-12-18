Bakan Göktaş: Üniversitelerimizle ortak çalışmalar yürütmek istiyoruz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Üniversitelerimizle birlikte bilgiyi sahaya değen sonuçlara dönüştürecek ortak çalışmalar yürütmek istiyoruz. Bölgesel farklılıkları gözeten analiz ve araştırmalarla her bölgenin kendi ihtiyacına karşılık gelen politikalar üretmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Bakan Göktaş, aile ve sosyal hizmetler alanının sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılayan bir kamu hizmeti değil, aynı zamanda toplumun yarınlarını inşa eden stratejik bir sorumluluk alanı olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu sosyal devlet olma vizyonu, işte bu anlayışın bir tezahürüdür. Bu vizyon doğrultusunda 86 milyon vatandaşımızın her birine dokunan, kimseyi geride bırakmayan sosyal hizmet politikalarını hayata geçiriyoruz. Çünkü kadını, çocuğu, aileyi, yaşlıyı, engelliyi ve ihtiyaç sahiplerini merkeze alan her politika, toplumsal dayanıklılığın artmasına ve sosyal yapının güçlenmesine doğrudan etki eder. Bu nedenle Bakanlık olarak yürüttüğümüz her çalışmanın bilime dayanmasını son derece kıymetli görüyoruz. Sosyal politika alanında attığımız her adımda verinin gücünü ve akademik birikimin yol göstericiliğini esas alıyoruz. Bilim Kurulumuzu da tam olarak bu anlayışla hayata geçirdik. Amacımız, sahadan gelen tecrübeyi akademik bilgiyle, uygulamayı bilimsel analizle, sosyal gerçekliği uzun vadeli vizyonla buluşturmaktır. Çünkü biliyoruz ki güçlü sosyal politikalar ancak disiplinler arası bir perspektifle ve ortak akılla üretilebilir. Bu anlayış, sosyal politikalarımızın kapsayıcı ve etkili bir yapıya kavuşmasının en temel dayanağıdır" dedi.

'BİLİM KURULUMUZUN REHBERLİĞİ YOL GÖSTERİCİ OLACAK'

Aile politikalarının, toplumsal değişimi doğru okuyan, geleceği öngören ve kalıcı etki oluşturan bir vizyonla şekillendiğini kaydeden Bakan Göktaş, "Kadın çalışmalarımızı, kadının sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel alanlarda güçlenmesini esas alan bir çerçevede ele alıyoruz. Çocuk hizmetlerimizde erken müdahaleyi önceleyen ve koruyucu sosyal politikalarımızı bilimsel temele dayalı olarak yürütüyoruz. Yaşlı ve engelli hizmetlerimizi güncel ihtiyaçlara ve koşullara uygun biçimde geliştirebilmek için bilimsel araştırmaları temel referans kaynağımız olarak görüyoruz. Yani bilim, tüm politika alanlarımızda yol gösteriyor, karar alma süreçlerimizi besliyor ve uygulamalarımıza yön veriyor. Bugün dünyada aile yapıları değişiyor, demografik dengeler dönüşüyor, dijitalleşme sosyal ilişkileri yeniden şekillendiriyor. Çocuklarımız yeni fırsatlarla birlikte yeni risklerle karşı karşıya kalıyor. Yaşlanan nüfus, bakım hizmetlerinde yeni modelleri zorunlu kılıyor. Bu süreçte kadınların güçlenmesi, sosyal politikalarımızın hem merkezinde yer alıyor hem de kalıcı bir etki oluşturmanın anahtarı olarak öne çıkıyor. Tüm bu dönüşüm karşısında klasik çözümlerle yetinmenin mümkün olmadığını hep birlikte görüyoruz. İşte bu noktada Bilim Kurulumuzun rehberliği bizim için yol gösterici olacaktır" diye konuştu.

'BİLİM, KARAR ALMA SÜREÇLERİNİN AYRILMAZ BİR PARÇASI'

Bakan Göktaş, Bilim Kurulu'ndan beklentilerinin, geleceğe dönük öngörülerle yol göstermek olduğunun altını çizerek, "Beklentimiz, gerçek ihtiyaçları doğru tespit eden ve yapıcı önerilerle sürece katkı sunmanızdır. Üniversitelerimizle birlikte bilgiyi sahaya değen sonuçlara dönüştürecek ortak çalışmalar yürütmek istiyoruz. Bölgesel farklılıkları gözeten analiz ve araştırmalarla her bölgenin kendi ihtiyacına karşılık gelen politikalar üretmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte sizlerin birikimiyle mevcut politikalarımızı daha güçlü ve daha etkili bir zemine taşımayı önemsiyoruz. Biz bilimi, karar alma süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bilim Kurulumuzdan çıkacak her öneriyi mevzuata, programlara ve uygulamalara yansıtma iradesine sahibiz. Bu anlamda bu toplantıyı sadece bir istişare zemini olarak değil, uzun soluklu ve kurumsallaşmış bir iş birliğinin güçlü bir adımı olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

REKTÖR ÜNÜVAR: EVLİLİK ORANLARININ DÜŞÜKLÜĞÜNÜ GÜNDEME ALACAĞIZ

Bilim Kurulu üyesi Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da toplantı kapsamında DHA'ya değerlendirmelerde bulunarak, "Türkiye'yi yakından ilgilendiren problem; doğum oranlarının düşüklüğü, evlilik oranlarının düşüklüğü. Bütün bunları biz Bilim Kurulu olarak gündeme alacağız. Gerçekten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın etki alanı çok güçlü. Ben burada bulunmakla Türkiye'de yaşayan 86 milyon, bütün dünyada yaşayan 100 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına hizmet ettiğimi düşünüyorum" dedi.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Atik ise "Bizler ağırlıklı olarak okul temelinde çalışıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hizmet alanında bütün toplumu kapsayan çok geniş bir perspektif alanı var. Sadece aile kısmını da sınırlandırmamak gerekir. Bakanlığın toplum içerisinde, çocuklar, ergenler, gençler, yaşlı bireyler, engelli bireyler, toplumun geniş bir perspektifte aslında birçok odağı söz konusu" dedi.