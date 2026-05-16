Bakan Göktaş: Türkiye son 24 yılda sosyal politika alanında sessiz fakat çok derin bir devrim gerçekleştirdi

ÜMRANİYE'de Engelsiz Yaşam Merkezi açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye son 24 yılda sosyal politika alanında sessiz fakat çok derin bir devrim gerçekleştirdi. Bugün ülke genelindeki 147 gündüzlü merkezimizde yaklaşık 3 bin engelli vatandaşımıza hizmet veriyoruz. İstanbul'da ise 12 gündüzlü merkezimizde 416 vatandaşımızın sosyal bağlarını güçlendiren çalışmalar yürütüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken hiçbir vatandaşımızı geride bırakmayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Engelli kardeşlerimizin söz sahibi bireyler olarak hayatın içinde daha fazla yer alması, bizim için sosyal politikanın temel başarı ölçülerinden biridir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ümraniye Belediyesi iş birliğinde inşa edilen Madenler Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temel atma töreni Madenler Mahallesi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımı ile gerçekleşti. Törende Bakan Göktaş'ın yanı sıra, İstanbul Valisi Davut Gül, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, milletvekilleri, ilçe başkanları ve davetliler yer aldı.

'HER BİREYİN KENDİ POTANSİYELİNİ GELİŞTİREBİLDİĞİ BİR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün Ümraniye'de, kıymetli bir hizmetin temelini atmak için bir aradayız. Yeni Engelsiz Yaşam Merkezi'miz, engelli kardeşlerimizin hayatına güç, ailelerimize güven, Ümraniye'ye değer katacak. Ümraniye Belediyesi ile iş birliği içerisinde hayata geçirdiğimiz bu kıymetli yatırımın şimdiden Ümraniye'miz ve İstanbul'umuz için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye son 24 yılda sosyal politika alanında sessiz fakat çok derin bir devrim gerçekleştirdi. Bu tesadüfen olmadı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eser ve hizmet siyaseti, sosyal politika alanında güçlü bir iradeye dönüştü. Bakanlık olarak engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında daha güçlü şekilde yer alabilmesi için hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Eğitimden sağlığa, bakım hizmetlerinden sosyal desteklere, erişilebilirlikten istihdama kadar geniş bir alanda sosyal hizmet kapasitemizi sürekli güçlendiriyoruz. Her bireyin kendi potansiyelini geliştirebildiği ve sosyal hayata güvenle katılabildiği bir Türkiye için çalışıyoruz" dedi.

'EVDE BAKIM YARDIMI İLE ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN AİLE ORTAMINDA DESTEKLENMESİNİ SAĞLIYORUZ'

Bakan Göktaş, "Bu doğrultuda 'Evde Bakım Yardımı' ile engelli vatandaşlarımızın aile ortamında desteklenmesini sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl yalnızca İstanbul için bu kapsamda 6 milyar lira kaynak aktardık. Evde bakım yardımıyla İstanbul'da bu ay İstanbul'da 65 bin 995 aileye, her ay 13 bin 878 lira ödeme gerçekleştiriyoruz. Diğer yandan gündüzlü bakım hizmetlerimizle ailelerimize destek oluyoruz. Bunun yanı sıra engelli vatandaşlarımız için güvenli ve üretken sosyal ortamlar oluşturduk. Bugün ülke genelindeki 147 gündüzlü merkezimizde yaklaşık 3 bin engelli vatandaşımıza hizmet veriyoruz. İstanbul'da ise 12 gündüzlü merkezimizde 416 vatandaşımızın sosyal bağlarını güçlendiren çalışmalar yürütüyoruz. Engelli bireylerimizin her konuda yanında olmaya gayret ediyoruz. Özellikle erişilebilirliği, engelli vatandaşlarımızın bağımsız ve güvenli bir hayat sürebilmesinin temel şartı olarak görüyoruz. Aynı zamanda bugün 16 Mayıs Ulusal Erişilebilirlik Günü. Bu önemli günü sokakta, dijital dünyada, sanatta ve sporda engelleri kaldıran somut projelerle karşılıyoruz. Kaldırımıyla, binasıyla, ulaşımıyla, eğitim imkanlarıyla ve istihdam alanlarıyla erişilebilir şehirler kurmak, medeniyet anlayışımızın bir tezahürüdür" diye konuştu.

'YEREL YÖNETİMLERİMİZİN KATKISI DA SON DERECE ÖNEMLİ'

Bakan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken hiçbir vatandaşımızı geride bırakmayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Engelli kardeşlerimizin söz sahibi bireyler olarak hayatın içinde daha fazla yer alması, bizim için sosyal politikanın temel başarı ölçülerinden biridir. Bu noktada yerel yönetimlerimizin katkısı da son derece önemli. Ümraniye Belediyemizin bu alandaki gayreti, sosyal belediyeciliğin sahadaki güçlü örneklerinden biridir. Ben bu önemli yatırımın hayata geçirilmesinde emeği bulunan ve bu vizyonun sahibi olan Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım'a ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN YÜKÜNÜ HAFİFLETMEK ÖNCELİKLİ VAZİFELERİMİZDEN BİRİDİR'

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da yaptığı konuşmada, "Bugün burada sadece taştan ve betondan ibaret bir bina yapmıyoruz. Sevginin, dayanışmanın, insana verilen değerin ve en önemlisi "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturunun en somut örneklerinden birinin daha temelini atmak üzere bir aradayız. Bizler 'Yaradanı severiz, neden dolayı? Yaradan'dan dolayı' diyen bir medeniyetin de varisleriyiz. Bizim inancımızda ve kültürümüzde engeller yürekte olmadığı müddetçe hiçbir engel eksiklik değildir. Sabırla, şefkatle ve dayanışmayla yürünmesi gereken bu yolda engelli kardeşlerimizin yükünü hafifletmek, onların hayatını kolaylaştırmak öncelikli vazifelerimizden biridir. Bu şuurla Ümraniye Belediyesi olarak dualarına talip olduğumuz özel yavrularımız için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mızın kıymetli destekleriyle hazırladığımız bu önemli eserimizin temelini birlikte atacağız inşallah. Elhamdülillah. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefimizi toplumun her kesimine yaymak adına üzerimize düşeni yapmaya gayret göstereceğiz" dedi.

'BU MERKEZ ELİ ÖPÜLESİ FEDAKAR ANNELERİMİZ İÇİN DE HİZMET VERECEK'

Yıldırım, "Bugün Madenler Mahalle'mizde temelini attığımız Engelsiz Yaşam Merkezimiz bünyesinde barındıracağı mesleki sınıfları, terapi odalarını, yüzme havuzlarını, hidroterapi alanları ve çok fonksiyonlu sahalarıyla çeşitli ihtiyaçlara aynı anda cevap veren bir kompleks olacak inşallah. Ayrıca bu merkezimiz sadece özel ihtiyaçlı kardeşlerimize değil, gece gündüz demeden evlatlarının başında pervane olan, eli öpülesi fedakar annelerimiz için de hizmet verecek inşallah. Ailelerimiz buraya gelip sporunu yaparken, dinlenirken gözü arkada kalmadan evladını uzmanlarımıza emanet edecekler. Ümraniye Belediyesi olarak toplumun her kesimi için projeler üretmeye aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Ben bu vesileyle Sayın Bakanımız Mahinur Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum Ümraniye'ye yapmış olduğu bu katkılarından dolayı. Tabii komşularımız adına teşekkür ediyorum, bu benim hayalimdi. Cenab-ı Hak temelini attığımız bu tesisimizi kazasız, belasız tamamlayıp açılış kurdelesini yine hep birlikte kesmeyi bizlere nasip etsin inşallah" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Bakan Göktaş'a hediye takdim etti. Ardından Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri Bakan Göktaş'a ve Tuğba Işık Ercan'a çiçek hediye etti. Tören, okunan duanın ardından öğrenciler ve Bakan Göktaş'ın temel atma butonuna basmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı