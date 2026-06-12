Bakan Göktaş: Hakikati ayırt edebilen ve mahremiyetini koruyabilen nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz

DİJİTAL Anafor-Ekran Bağımsızlığı Zirvesi'nin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Hakikati ayırt edebilen ve mahremiyetini koruyabilen nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonu da bize, dijital çağın riskleri karşısında aileyi güçlendirmeyi ve nesillerimizi güvenle yarına hazırlamayı tarihi bir sorumluluk olarak hatırlatıyor" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital çağın beraberinde getirdiği ekran bağımlılığına dikkat çekmek ve bu alanda yürütülen mücadele çalışmalarını değerlendirmek amacıyla Şişli'de bir otelde düzenlenen Dijital Anafor-Ekran Bağımsızlığı Zirvesi'nin açılış programına katıldı. Programda Bakan Göktaş'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Radyo ve Televizyon Üst kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık, kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı. Etkinlikte, dijital dünyanın sunduğu imkanlardan sağlıklı ve dengeli şekilde yararlanılmasına yönelik politikalar ile farkındalık çalışmaları değerlendirildi.

'GAZZE'DE YAŞANAN İNSANLIK DRAMI KARŞISINDA DİJİTAL MECRALARIN ROLÜNÜ DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Programın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün çok önemli bir mesele için bir aradayız. Konumuz hayatımızı kuşatan ekranlar olmakla birlikte, aslında ele aldığımız mesele çok daha derindir; ailelerimizin huzuru, gençlerimizin hakikatle kurduğu bağ, toplumun değer dünyası ve insanlığın geleceğidir. Zirve boyunca dijital çağın hayatımıza etkilerini farklı yönleriyle ele alacak, ekran bağımlılığından dijital ayak izine, mahremiyetten güvenli internet kullanımına kadar pek çok başlığı uzmanlarımızla değerlendireceğiz. Çocuk hakları, aile içi iletişim, dijital riskler, fırsatlar ve çözüm yolları üzerine kapsamlı istişarelerde bulunacağız. Dijital dünyanın etkilerini konuşurken teknolojinin sadece bireysel hayatlarımızı değil, küresel vicdanı da nasıl şekillendirdiğini konuşacağız. Özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramı ve sivillerin maruz kaldığı ağır hak ihlalleri karşısında dijital mecraların rolünü de ele alacağız" dedi.

'GENÇLER İÇİN DAHA GÜVENLİ DİJİTAL ALANLAR OLUŞTURULMAKTA'

Bakan Göktaş, "Türkiye, dijital kuşatmayı erken fark eden ve bu konuda önleyici, güçlü ve kararlı bir vizyonla hareket eden öncü ülkelerden biridir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her fırsatta bu meselenin, aileyi, nesli ve geleceğimizi ilgilendiren milli bir sorumluluk olduğunu vurguluyor. Çocuklarımızın dijital dünyanın başıboş ve karanlık akışına terk edilmemesi gerektiğini ve bu alanda bütün dünyada güçlü bir farkındalığın öncülüğünü yapıyor. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı, bu kararlı yaklaşımı somut hedeflere dönüştüren bir yol haritasıdır. 2024-2028 dönemini kapsayan Eylem Planımızın, 5 ana temasından biri dijitalleşmedir. 'Dijitalleşme Sürecinde Ailenin Desteklenmesi' hedefimiz doğrultusunda; aile bireylerinin dijital araçları doğru ve bilinçli kullanmalarına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Aile odaklı dijitalleşme stratejileri, farkındalık kampanyaları ve güvenli dijital içerik ekosisteminin güçlendirilmesi ise eylem planımızın temel hedeflerini oluşturuyor. 2025 Aile Yılı'nda, dijital dünyada çocukları koruyan ve aileyi güçlendiren çalışmalarımıza hız kazandırdık. Dijital ve teknoloji bağımlığı alanında yüzlerce etkinlik düzenledik. Dijital Detoks Etkinlikleri ile bilinçli teknoloji kullanımını teşvik ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın en kritik adımlarından biri, hiç şüphesiz, sosyal medya düzenlemesi oldu. 15 yaş altı için hayata geçirdiğimiz bu düzenlemeyle, evlatlarımızı dijital dünyanın kontrolsüz içeriklerden korumayı amaçlıyoruz. 15-18 yaş için ise yetişkinlerden ayrıştırılmış, yaşlarına uygun, güvenli ve denetlenebilir dijital alanların oluşturulmasını vazgeçilmez görüyoruz. Bu anlamda bu düzenleme, her birinin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini gözeten sosyal politikalarımızın bir yansımasıdır. Burada esas hedefimiz, dijital medya platformlarının fertlerin güvenliğini açık, etkili ve denetlenebilir bir sorumluluk olarak üstlenmelerini sağlamak. Artık dijital hizmet sunan hiçbir yapı, çocukların yaşını, gelişim düzeyini, mahremiyetini ve güvenliğini göz ardı ederek hareket edemez. Sosyal ağlar ve oyun mecraları; çocuklara uygun bir dijital çevre oluşturmakla yükümlü olacak. Tüm bunlar, güvenli ve denetlenebilir bir dijital düzen oluşturma irademizin yansımasıdır. Hakikati ayırt edebilen ve mahremiyetini koruyabilen nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonu da bize, dijital çağın riskleri karşısında aileyi güçlendirmeyi ve nesillerimizi güvenle yarına hazırlamayı tarihi bir sorumluluk olarak hatırlatıyor. Dijital Anafor Ekran Bağımsızlığı Zirvesi'nin, bu ortak hedef doğrultusunda güçlü bir başlangıç olacağına inanıyorum" dedi.

'ÇEŞİTLİ ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ'

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bizler de İstanbul Valiliği olarak sadece durum tespiti değil, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençlerin, çocukların spor yapmasını, kitap okumasını, yeteneklerine göre bir enstrüman çalmalarını, özgüvenlerinin gelişmesi için öğrenci meclislerimiz aracılığıyla karar süreçlerine katılmalarıyla ilgili çeşitli çalışmalar yapıyoruz" dedi.

'ANNE BABALAR TARİHTE İLK KEZ ÇOCUKLARINI GÖZLERİNİN ÖNÜNDE KAYBETME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA'

Açılış kapsamında konuşan İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık, "Anne babalar tarihte ilk kez çocuklarını gözlerinin önünde, hatta dizlerinin dibinde kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Çocuklarınız yan odada hatta dizinizin dibinde olabilir. Ama dikkatleri, zamanları ve değer dünyaları binlerce kilometre öteden ekranlar üzerinden şekilleniyor. ve o ekranın diğer tarafında yalnız arkadaşları ve ilgili insanlar yok. Dikkatimiz için yarışan algoritmalar var. Bağımlılık yapmak üzere tasarlanmış sistemler var. Şu anda bir an, dört bir yanda milyonlarca içerik üreticisi, milyarlarca satır kod çocuklarınızın ve gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve mümkün olan olduğunca uzun süre ellerinde tutarak tüketebilmek için yarışıyor" dedi.

'DÜNYANIN İLK OTONOM MEDYA KALKANINI ÜLKEMİZE KAZANDIRACAĞIZ'

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ise, "Bir öncü dönüşüm sürecini de RTÜK olarak; denetim, sistem ve kapasitemizde gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda dünyada ilk ve tek yapay zeka tabanlı Veri İnceleme ve Analiz Sistemi VİA+ projemizi yakında hizmete alacağız. Bu sistem 6 uydu ve 800'den fazla kanalı eş zamanlı takip ederek, günlük 300 milyonun üzerinde görüntü karesini ekranımıza düştüğü ilk andan itibaren inceleyerek, analiz ve raporlamalarla ilgili kurum ve kuruluşları harekete geçirecek. Bu dijital beyin sayesinde dünyanın ilk otonom medya kalkanını ülkemize kazandıracağız. Bu çalışmalarımızdaki amaç; ekranları hayatımızdan çıkarmak değil, ekranların hayatımızı yönetmesine izin vermemektir. Ekran bağımsızlığı da tam olarak bunun adıdır" diye konuştu.

Program, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı