Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, gazilere yönelik yapılan skece sert tepki: Güldürmeyen şaka

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'da gazilerle ilgili hazırlanan skeçteki "Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" sözü sosyal medyanın gündemine oturdu. Sözlere bir tepki de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Skeci kınadığını belirten Göktaş, "Haddini aşan, güldürmeyen bir şaka" ifadelerini kullandı.

"ÇİRKİN SÖYLEMLER KABUL EDİLEMEZ"

Skeç hakkında yapılan yorumlarından ardından X hesabından tepki gösteren Göktaş, şunları kaydetti: "Bir televizyon kanalındaki gazilerimize yönelik haddini son derece aşan ve 'güldürmeyen' anlamsız skeci şiddetle kınıyorum. Vücudunun herhangi bir parçasını gözünü kırpmadan bu vatana feda eden gazilerimizi incitecek çirkin söylemler amacına bakılmaksızın asla kabul edilemez. Şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve aileleri bizim en kıymetli emanetimizdir."

"KURŞUN YEMEK SENİ AYRICALIKLI YAPMAZ"

Show TV'de yayınlanan programdaki skeçte, bir gaziye yönelik "Tamam en gazi sensin. Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz." sözleri tepkilerin odağı oldu. Skeçte, gazilere tanınan ayrıcalıklar ve "gazikart" uygulaması da mizah konusu yapıldı.