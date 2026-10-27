Bakan Göktaş, 9 bin 327 koruyucu ailede 11 bin 072 çocuğun büyüdüğünü söyledi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Koruyucu Aile Hizmeti Sivil Toplum Buluşması' programında yaptığı konuşmada "Bugün ülkemizde 9 bin 327 koruyucu ailemizin yanında 11 bin 072 çocuğumuz büyüyor. Bu bir sayı değil, 11 bin 072 ayrı hayat, 9 bin 327 ayrı gönül kararıdır" dedi. Koruyucu ailelere teşekkür eden Göktaş, "Sizler bir çocuğa yalnız bir oda vermediniz, ona sevgi, güven ve aidiyet duygusu sunan, gelişimini destekleyen bir aile ortamı sağladınız. Sizler milletimizin şefkat geleneğinin bugünkü en güzel temsilcilerisiniz" ifadelerini kullandı.

Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenen 'Koruyucu Aile Hizmeti Sivil Toplum Buluşması' programı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Bakan Göktaş'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Leman Gül, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, sivil toplum derneklerinin yöneticileri ve koruyucu aileler katıldı. Koruyucu aile hizmetinin güçlendirilmesi, bu hizmetten yararlanan çocukların sayısının artırılması ve kamu ile sivil toplum arasındaki iş birliğinin pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen programda, konuşmaların ardından toplu aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

'HER ÇOCUK SEVİLMEYİ, KORUNMAYI VE BİR AİLEYE AİT OLMAYI HAK EDER'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün farklı alanlarda faaliyet gösteren ama aynı gönül bağıyla buluşan, çok kıymetli bir topluluk ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu salonda yıllardır iyiliği çoğaltan dernekler var. İhtiyaç sahibine uzanan vakıflar var. Yuvasını bir çocuğa açmış koruyucu aileler var. Hepimizi bir araya getiren ise tek bir ortak duygu, çocuklarımıza karşı duyduğumuz sorumluluk. Bizim kültürümüzde kapısı açık ev, bereketin ve gönül zenginliğinin adıdır. Biz misafirini buyur eden, komşusunu yalnız bırakmayan, kimsesizi kimsesiz bırakmayan bir milletiz. Koruyucu ailelik de bu güzellik geleneğinin bugünkü karşılığıdır. Bir ailenin evinin kapısını da, gönlünün kapısını da aynı anda bir çocuğa açmasıdır. Bugün burada o kapıları çoğaltmak için bir aradayız. Her çocuk sevilmeyi, korunmayı ve bir aileye ait olmayı hak eder. Çeşitli sebeplerle ailesinin yanında büyüyemeyen bir çocuk için bu hakkı korumak devletimizin görevidir. Bakanlık olarak biz bu görevi bütün sorumluluğuyla üstleniriz. Çocuğun güvenliğini gözetir, aileye destek olur, bu yolculukta kimseyi yalnız bırakmayız. Koruyucu aile hizmeti de tam olarak bu anlayışın bir yansımasıdır. Bir çocuğun devletimizin gözetimi altında, bir ailenin sıcaklığında büyümesidir. Bizim için bu hizmet bir bakım modelinden çok daha fazlasıdır. Bir çocuğun hayata eşlik etmektir. Güvenini yeniden inşa etmek, geleceğine umut olmaktır. Bugün ülkemizde 9 bin 327 koruyucu ailemizin yanında 11 bin 072 çocuğumuz büyüyor. Bu bir sayı değil. 11 bin 072 ayrı hayat, 9 bin 327 ayrı gönül kararıdır. Bu kararı alan ailelerimiz de bugün bizlerle birlikte. Sevgili koruyucu ailelerimiz, bu sonda en büyük teşekkürü hak eden sizlersiniz. Sizler bir çocuğa yalnız bir oda vermediniz, ona sevgi, güven ve aidiyet duygusu sunan, gelişimini destekleyen bir aile ortamı sağladınız. Sizler milletimizin şefkat geleneğinin bugünkü en güzel temsilcilerisiniz" dedi.

'BİR ÇOCUĞA VERİLEBİLECEK EN GÜZEL HEDİYE AİLEDİR'

Bakan Göktaş, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen 'Gönül Elçileri' projesi koruyucu aile hizmetini ülkemizin dört bir yanında taşıdı. Gönül elçilerimiz 81 ilimizde aileleri bu güzel yolculuğa davet etti, çocuklarımızın sesi oldu. Ama biliyoruz ki halen bir kapının açılmasını bekleyen çocuklarımız var. O kapıları açmak için daha fazla aileye ihtiyacımız var. Bir aile, koruyucu aile olmaya bir günde karar vermez. Önce bir yerde duyar, bir arkadaş sohbetinde, bir veli toplantısında, bir derneğin etkinliğinde duyar. Sonra sorar, tereddüt eder, bir daha düşünür. 'Ben yapabilir miyim? Çocuk bana alışır mı? Bu sorumluluğu üstlenebilir miyim? Bu yolda yalnız kalır mıyım?' Bu soruların cevabında ihtiyaç duyulan güveni çoğu zaman tanıdık bir ses verir. Bir komşunun tavsiyesi, bir gönüllünün anlattığı hikaye, güvendiği bir kurumun daveti var. Sizin gücünüz tam da burada başlar. Sivil toplum kuruluşlarımız toplumdaki ortak değerler etrafında buluşmayı sağlayan kurumlardır. Mahallede, iş yerinde, gönüllü ağlarında insanlarla bir araya gelip toplumsal dayanışmaya katkı sunarlar. Yanlış bir bilgiyi düzeltmek, bir tereddüdü gidermek, bir ailenin ilk adımı cesaretlendirmek sizin desteğinizle mümkün. Bu vesileyle bugün burada açık bir işbirliği içerisinde bulunmak istiyorum. Devlet olarak bizler koruyucu aile olmak isteyen her ailenin başvurusundan eğitime, her adımında rehberlik edeceğiz. Sizden istirhamımız ise bu hizmeti kendi ağlarınızda, toplumun her kesimine taşımanızdır. Bu bilgilendirme toplantısını düzenlediğimizde bir aileye ilk adımı attırabilirsiniz. Bir gönüllüyü koruyucu aile olması için yüreklendirdiğinizde çocuklarımızın aile şefkatinde büyümesine vesile olabilirsiniz. Bir kampanyayla toplumun duyarlılığını arttırdığınızda daha fazla çocuğun koruyucu aile hizmetiyle buluşmasına katkı sağlayabilirsiniz. Bugünkü buluşma bu işbirliğinin başlangıcıdır. Sizlerin görüşlerini, önerilerini, sahadan getirdiğiniz tecrübeleri çok kıymetli buluyoruz. Her kurumun kendi imkanıyla katkı sunabileceği ortak bir yol haritasını birlikte belirlemeyi temenni ediyoruz. 2026-2035 dönemini kapsayan aile ve nüfus 10 yılında koruyucu ailesi hizmetini sizlerle birlikte çok daha güçlü bir noktaya taşımak arzusundayız ve eminim ki taşıyacağız. Çünkü inanıyoruz ki bir çocuğa verilebilecek en güzel hediye ailedir" ifadelerini kulandı.

'ÇOCUKLARA VERDİĞİMİZ DEĞER HEM AİLEYİ GÜÇLENDİRİYOR, DOĞAL OLARAK DA TOPLUMU GÜÇLENDİRİYOR'

İstanbul Valisi Davut Gül, "Şartlar değişiyor, yeni imkanlar ortaya çıkıyor. Bugün tanıtımı yapılacak geçici koruyucu aile de bunlardan birisi. Hiçbir iş birine alternatif koymadan vatandaşlarımıza o seçeneği sunmak önemli. Çocuklara verdiğimiz değer, koruyucu önleyici tedbirler, bu anlamda da hem aileyi güçlendiriyor, doğal olarak da toplumu güçlendiriyor. Bizler de sizlerin öncülüğünde hem Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz imkanlarıyla, hem de İstanbul Çocukları Vakfı imkanlarıyla buna destek olmaya gayret ediyoruz. Özellikle koruyucu ailelerle ilgili bizim, kantin kartlarımıza onu da sisteme dahil ederek koruyucu ailedeki çocuklarımız, kurumlarımızdaki çocuklarımız da o sisteme dahil olarak İstanbul Çocukları Vakfı üzerinden çocuklarımızın eğitimlerine bir nebze de olsa destek veriyoruz. Aynı şekilde 'Kardeş Aile Projesi' ile yine ilave desteklerimiz oluyor. Neyi yaparsak yapalım, aslında sizin bir ay önce tanıtımını yaptığınız 'İyilik Varsın Ben de Varım'ın altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu kurumsal olarak, bireysel olarak, kamu kurum ve kuruluşları olarak her bir projenin mutlaka bir tarafında hemşehrilerimizin, gönüllülerimizin olmasını istirham ediyoruz. Bunun kahramanları aslında koruyucu ailelerimiz. Onlara müteşekkiriz. Allah eksikliklerini vermesin. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu iyilik hareketi güçlenerek devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı