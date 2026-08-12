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Dışişleri Bakanı Fidan, Bingazi'de Hafter ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Bingazi'de Hafter ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyareti kapsamında Bingazi'de Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki yetkili arasındaki görüşmenin gerçekleştiği doğrulanırken, görüşmenin içeriğine dair detay verilmedi. Bu temas, Türkiye'nin Libya'daki siyasi ve askeri aktörlerle diyaloğunu sürdürdüğünü gösteriyor.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bingazi'de Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Libya ziyareti kapsamında Bingazi'de Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Hafter ile görüştüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA
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