Haberler

Bakan Ersoy ve Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa Göbeklitepe'yi Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile Göbeklitepe'yi ziyaret ederek, bu alanın insanlık tarihindeki önemini vurguladı. Ersoy, Göbeklitepe'nin yalnızca Anadolu'nun değil, tüm dünyanın ortak mirası olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile Göbeklitepe'yi ziyaret etti. Ersoy, "Göbeklitepe, 12 bin yıllık geçmişiyle yalnızca Anadolu'nun değil, tüm dünyanın ortak mirası olan bu eşsiz alan, arkeolojimizin 'Altın Çağı'nın da simgelerinden biridir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile Göbeklitepe'ye yaptığı ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Ersoy, şunları kaydetti:

"İnsanlığın ortak mirası, insanlık tarihinin en eski kültürel miras alanlarından biri olan Göbeklitepe'de basın açıklamamızı gerçekleştirdik. 12 bin yıllık geçmişiyle yalnızca Anadolu'nun değil, tüm dünyanın ortak mirası olan bu eşsiz alan, arkeolojimizin 'Altın Çağı'nın da simgelerinden biridir.

Türkiye temasları kapsamında Göbeklitepe'yi ziyaret eden Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile birlikte, iki ülke arasındaki köklü dostluğun kültür ve arkeoloji alanındaki yansımalarını bir kez daha gördük. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca Göbeklitepe'deki çalışmalarımızda ortaya çıkan önemli bir buluntuyu da paylaştık. Göbeklitepe'de her yeni keşif, bizi insanlık tarihinin köklerine biraz daha yaklaştırıyor; Türkiye'yi arkeolojinin küresel merkezi olarak konumlandırıyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
Çocuğunun gözü önünde velilere bıçakla saldırmaya çalıştı

Çocukların gözleri önünde yaşandı! Okulda bıçaklı dehşet
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye! Muslera 16. saniyede gol yedi

O eski halinden eser yok şimdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.