Bakan Ersoy ve Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa Göbeklitepe'yi Ziyaret Etti

(ANKARA) - Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile Göbeklitepe'yi ziyaret etti. Ersoy, "Göbeklitepe, 12 bin yıllık geçmişiyle yalnızca Anadolu'nun değil, tüm dünyanın ortak mirası olan bu eşsiz alan, arkeolojimizin 'Altın Çağı'nın da simgelerinden biridir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile Göbeklitepe'ye yaptığı ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Ersoy, şunları kaydetti:

"İnsanlığın ortak mirası, insanlık tarihinin en eski kültürel miras alanlarından biri olan Göbeklitepe'de basın açıklamamızı gerçekleştirdik. 12 bin yıllık geçmişiyle yalnızca Anadolu'nun değil, tüm dünyanın ortak mirası olan bu eşsiz alan, arkeolojimizin 'Altın Çağı'nın da simgelerinden biridir.

Türkiye temasları kapsamında Göbeklitepe'yi ziyaret eden Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile birlikte, iki ülke arasındaki köklü dostluğun kültür ve arkeoloji alanındaki yansımalarını bir kez daha gördük. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca Göbeklitepe'deki çalışmalarımızda ortaya çıkan önemli bir buluntuyu da paylaştık. Göbeklitepe'de her yeni keşif, bizi insanlık tarihinin köklerine biraz daha yaklaştırıyor; Türkiye'yi arkeolojinin küresel merkezi olarak konumlandırıyor."