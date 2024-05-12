CHP Milletvekili Salıcı, İstanbul Park'ın tahliye edilememesini Meclis gündemine taşıdı

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, soru önergesini yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ailesine yakın olan Vural Ak'ın sahibi olduğu Intercity'nin, geçen yıl temmuz ayında kira sözleşmesi bitmesine rağmen 300 futbol sahası büyüklüğündeki İstanbul Park'ı hala tahliye etmediğini bildirdiğini açıkladı.

CHP'li Salıcı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesiyle İstanbul Tuzla'da bulunan ve daha önce dokuz kez Formula 1'e ev sahipliği yapan İstanbul Park'ın alt kiracısı olan İntercity'nin işletme hakkının 2023 yılı Temmuz ayında bitmesine rağmen tahliye edilememesinin AKP iktidarı ile yakın ilişkisinden kaynaklandığı iddiasını Meclis gündemine taşımıştı.

Salıcı soru önergesinde, "Intercity'nin sahibi olan Vural Ak'ın Washington'daki George Mason Üniversitesi'ne 4 milyon dolar bağış yaparak 'İslami Araştırmalar Merkezi' kurduğu, bu merkezin açılışına 2010 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gittiği, Vural Ak'ın AKP'ye yakınlığıyla bilinen SETA Vakfı Genel Koordinatörü Burhanettin Duran ve eski bakan Berat Albayrak ile yakın ilişki içerisinde olduğu bilinmektedir. Intercity'nin İstanbul Park'tan tahliyesine, şirketin sahibi Vural Ak'ın bu yakın ilişkileri mi engel olmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Ersoy, soru önergesine verdiği yanıtta, İstanbul Park'ın 18 Temmuz 2003 tarihinde imzalanan sözleşme ile 20 yıllığına Formula Yatırım AŞ'ye kiralandığını anımsatarak, "Bahse konu tesisin sözleşme şartları gereğinde idareye bakımları yapılmış ve çalışır bir şekilde eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Tesisin teslim alma süreci, komisyonlar marifeti ile yapılacağından süreç başlatılmış ve çalışmalar devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Bakan Ersoy, bu süreçte tesisin kullanımından kaynaklı idare alacaklarının tahsil edildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Ayrıca 18 Ağustos 2023 tarihli ve 487633 sayılı yazı ile Formula İstanbul Yatırım AŞ'ye kiracılığın sona erdiği, 30 gün içerisinde taşınmazın idareye boş olarak teslim edilmesi gerektiği, aksi takdirde 20 yıllık sözleşme süresi sona erdiğinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75. maddesi kapsamında ilgili mülki amirlikçe tahliyenin gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Tuzla Kaymakamlığı'na yazılan 28 Kasım 20213 tarihli ve 542679 sayılı yazı ile tahliye sürecine ilişkin işlem başlatılmıştır. Formula İstanbul Yatırım AŞ'den 5 Şubat 2024 tarihli tahliye taahhütnamesi alınmış olup taahhütname gereği işe ait ihalenin kesinleşmesinden itibaren 30 gün içerisinde taşınmaz tahliye edilecektir. İşin ihalesi 2 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olup kat'i ihale oluru, 5 Nisan 2024 tarihi itibarıyla onaylanmıştır. Tahliye taahhütnamesi gereğince kat'i ihale onayı tarihi itibari ile ilgili şirkete bildirimde bulunulmuştur."

SALICI: BİR YANDAŞ İSTANBUL PARK'I İŞGALİ SONA ERDİRİLEMEDEN, DİĞER YANDAŞA PEŞKEŞ ÇEKİLDİ"

CHP'li Salıcı, yaptığı açıklamada, Bakan Ersoy'un yanıtına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"İstanbul'un ortasında 300 futbol sahası büyüklüğünde bir arazi AKP yandaşlarının işgali altında. İlk olarak Berat Albayrak'a yakınlığıyla bilinen Intercity'nin sahibi olan Vural Ak bu araziyi kullandı. Ancak kira sözleşmesi geçen yıl temmuz ayında bitmesine rağmen halen tahliye edilemedi. Vural AK'ın sahibi olduğu İntercity, bu dev araziyi işgal etmekle kalmadı, Tuzla Limanı'ndaki bir konteynırın kira bedelinden daha düşük bir meblağa bu tesisi yıllarca işletti. İstanbul Park'ın yeni kiracıları ise ihaleden bir yıl önce kurulan, herhangi bir sportif organizasyon tecrübesi bulunmayan, ana faaliyet konusu eğitim olan Can Bilim Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş. oldu. Şirketin sahibi Mehmet Şakir Can 2016 yılında sigara kaçakçısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış. Şirketin Yönetim Kurulu üyesi olan Lale Cander ise Siirtli bir iş kadını ve Emine Erdoğan ile yakın ilişki içerisinde. Klasik bir adrese teslim ihale daha önümüzde. Bir yandaş İstanbul Park'ı işgali sona erdirilemeden, diğer yandaşa peşkeş çekildi."