Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Eminönü'nde Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi'ni ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy "Memnuniyetle ifade etmek isterim ki 2002-2024 yılları arasında yürüttüğümüz restorasyon işlerinin sayısı 2 bin 511'e ulaşmıştır. Son altı yılda hayata geçirdiğimiz restorasyon çalışmalarının sayısı ise 743 olmuştur. Sonuç görmek isteyen bu eşsiz türbeyi ziyaret edebilir ya da Galata ve Kız Kulesi gibi, İstanbul Sinema Müzesi ve Rami Kütüphanesi gibi İstanbul'daki birçok eserimize bakabilirler" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Olgunlaştırma Enstitüsü arasında imzalanan protokolün ardından hayata geçirilen 'Puşide Projesi' ile türbelerdeki sandukaların puşideleri yenileniyor. Eminönü'nde bulunan Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi'ne ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatice Sultan sandukasında bulunan örtüyü kaldırarak yenilenmiş puşideyi gösterdi. Bakan Ersoy'a ziyaretinde, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve davetliler eşlik etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Bakan Ersoy, açıklama yaptı.

'OSMANLI TARİHİNDEKİ EN UZUN SÜRELİ VALİDE SULTAN DÖNEMİ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Titiz bir restorasyon sürecinin tamamlanmasıyla Hatice Turhan Valide Sultan, Havatin ve Cedid Havatin türbelerini Haziran 2019'da açmıştık. Tabii Hatice Turhan Valide Sultan çok özel bir şahsiyet. 7 yaşında padişah olan IV. Mehmet'in annesi. Bu kadar genç yaşta tahta geçen bir sultanın annesi olarak Valide Sultan konumuna geliyor ve adeta padişah naipliği görevini de omuzlayarak devletin her işi ile bizzat ilgileniyor. Valide Sultan unvanını tam 34 sene taşıyor ki bu Osmanlı tarihindeki en uzun süreli Valide Sultan dönemidir. Aslında Yeni Cami inşaatı Sultan III. Mehmed'in annesi Safiye Sultan tarafından 1598'de başlatılıyor. Ama inşasının zorluğu, maliyet, tarihi gelişmeler derken yarım kalıyor. İşte Hatice Turhan Sultan yarım kalan bu zor eserin, 56 yıllık bir aradan sonra tamamlanmasını sağlıyor ki kayıtlar o dönemde 3080 kese akçe harcandığını bildiriyor. Gerçekten hiçbir masraftan kaçınmamış ve hatırasını dünya döndükçe yaşatacak olan böylesi bir eseri vücuda getirmiş. Burası bir külliye. Cami dışında hünkar kasrı, darülkurra, sıbyan mektebi, sebil, çeşme ve türbe ile Mısır Çarşısı'nı da içinde barındırıyor. Ayrıca Hatice Turhan Sultan'ın, camiye kitap vakfetme geleneğine uyarak hem Çanakkale Boğazı kıyısında yaptırdığı kaleler içindeki camilere hem de Yeni Cami'ye kitaplar vakfettiğini biliyoruz. Geride bıraktığı bu abidevi eser, 1683 yılındaki vefatı sonrasında da onun ebedi istirahatgahı olmuştur. Adını kendisinden alan Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi'nde onunla birlikte II. Mustafa, III. Ahmed, IV. Mehmet, I. Mahmud ve III. Osman olmak üzere beş Osmanlı padişahı ve birçok hanedan mensubu metfundur' dedi.

'40 ADET SANDUKA İÇİN PUŞİDE ÜRETİLEREK AİT OLDUKLARI SANDUKALARA SERİLMİŞTİR'

Bakan Ersoy, buranın Osmanlı tarihine açılan bir kapı olduğunu belirterek, 'Sultan I. Ahmed Türbesi'nden sonra inşa edilen en büyük türbe olan Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi adeta Osmanlı tarihine açılan manevi bir kapı. Diğerleri gibi biz bu kapıyı da gelecek nesillerimizin feyz alması adına ihya ettik. Zira geçmişimizin geleceğimizi ayakta tutan temel; dünün, bugünlere ulaşmamızı ve geleceğe ilerlememizi sağlayan yol ve yön olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle tamamlanan çalışmaların bir devamı olarak, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayeleriyle, Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalan protokol doğrultusunda 'Puşide Projesi'ni başlattık. Bu kapsamda 40 adet sanduka için puşide üretilerek 9 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla ait oldukları sandukalara serilmiştir. Proje dahilinde Türbeler Müzesi Müdürlüğü'ne bağlı türbelere toplam 107 yeni puşide üretimi yapıldığını ve bunların 82'sinin sandukalarına örtüldüğünü de belirtmek isterim. Ayrıca 10 türbemizdeki 24 sanduka için puşide işlenmesine de devam ediliyor' diye konuştu.

'RESTORASYON İŞLERİNİN SAYISI 2 BİN 511'E ULAŞMIŞTIR'

Restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aktaran Bakan Ersoy, "Memnuniyetle ifade etmek isterim ki 2002-2024 yılları arasında yürüttüğümüz restorasyon işlerinin sayısı 2 bin 511'e ulaşmıştır. Son altı yılda hayata geçirdiğimiz restorasyon çalışmalarının sayısı ise 743 olmuştur. Sonuç görmek isteyen bu eşsiz türbeyi ziyaret edebilir ya da Galata ve Kız Kulesi gibi, İstanbul Sinema Müzesi ve Rami Kütüphanesi gibi İstanbul'daki birçok eserimize bakabilirler. Neticede Türkiye genelini ve gönül coğrafyamızda gerçekleştirdiğimiz çalışmaları bir kenara bıraksak ve sadece İstanbul'u ele alsak bile Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve büyük işlerini yapmış olduğumuz açıkça görülecektir. Bu doğrultuda da çalışmayı sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.