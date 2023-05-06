BAKAN DÖNMEZ NEYİN SÖZÜ BU, AÇIKLAYIN MİLLET DE ÖĞRENSİN

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "'Sana Söz derken' Öcalan'a özgürlük sözü mü bu? FETÖ'cülere geri dönüş sözü mü? Yoksa PKK'lılara genel af sözü mü? Neyin sözü bu? Açıklayın millet de öğrensin" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti'den birinci sıra milletvekili adayı gösterildiği Eskişehir'de, partisinin Tepebaşı ilçesi mitingine katıldı. Bakan Dönmez, Uluönder Mahallesi'ndeki mitingde partisine ve Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi. Millet İttifakı partilerini eleştiren Bakan Dönmez, 'Bu işler nasıl olur' Bu milletin sevinciyle sevinen, derdiyle üzülen kadrolarla olur. Öyle 7 ayrı kafadan çıkan sesle bu işler olmaz. İki kardeş bir bakkalı bile yönetemiyor. Bunlar bu devleti nasıl yönetecekler. O zaman ne olur? Kaos olur, karmaşa olur, kargaşa olur, iş bilmemezlik olur. Bizim muhalefet bir gün bir şey der, ertesi gün başka bir şey. Masadan kalkanlar ne dedi? HDP'nin olduğu yerde, terörün olduğu yerde biz olmayız. İzmir'de ne yaptılar? Gittiler, HDP bayraklarının önünde konuşma yaptılar. Sonra Van'a gittiler. Bir de memleketi paylaşmışlar. Doğu'ya milliyetçi ve sağ partileri olan siyasileri götürmüyorlar. Binlerce HDP'li karşıladı bunları. Miting de PKK'nın uzantısı partinin bayrağını yerden alıp yukarı astılar. Türk bayrakları yerlerde ezilirken ses etmediler. 'Öcalan'a özgürlük' sloganlarına sus pus oldular. Selahattin Demirtaş'a selam gönderdiler. Hatta utanmadılar, PKK'nın işaretleriyle sahneye çıktılar, herkesi selamladılar. Batman'da ne yaptı bunlar? PKK'nın müziğini seçim müziği yaptılar. Muhalefete oy vermeyi düşünen kardeşlerimiz görüyor bunları. İnsaf sahibi kardeşlerimiz tüm olanı biteni görüyor. Atatürk'ün partisinin ne hale getirildiğine eminim ki onlar da en az bizim kadar üzülüyor. Vicdan sahibi herkes bu görüntülere diyecek söz bulamıyor? dedi.

'KAPALI KAPILAR ARDINDA NEYİN SÖZÜNÜ VERDİLER?'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez HDP'nin, bu seçimlerde cumhurbaşkanı adayı çıkarmadığını ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladığını hatırlattı. Kılıçdaroğlu'nun 'sana söz' sloganına atıfta bulunan Bakan Dönmez şunları söyledi: 'Biliyorsunuz HDP bu seçimde aday göstermedi, Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz dedi' Peki, ne karşılığında? HDP'li Sırrı Sakık çıktı ne dedi? 'Kapalı kapılar ardında konuşulanları açıklasın Kılıçdaroğlu' dedi. Tehdit dili kullandı. Peki o kapalı kapılar ardında neyin sözünü verdiler? Sana Söz derken Öcalan'a özgürlük sözü mü bu? FETÖ'cülere geri dönüş sözü mü? Yoksa PKK'lılara genel af sözü mü? Neyin sözü bu? Açıklayın millet de öğrensin. Şimdi kendisini Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak tayin ettiği biri diyor ki 'Kandil'i başlarına yıkarız' diyor. Ankara'daki Belediye Başkanı diyor ki 'Kandili başlarına yıkacağız' Ama bunu Van'a götürmedi. İstanbul'dakini götürdü. Sıkıyorsa git Van'daki CHP'nin mitinginde bunu söyle bakalım. Seni niye götürmediler Van'a. Bir hesap var. Niye terör örgütü partisinin bayrağını yerden alan diğer yardımcıyı götürdüler. Orada başka burada başka. Atalarımız ne demiş, 'karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar?. Ama 14 Mayıs'ta bunları öyle bir şaşırtacağız ki, halkın arasına çıkmaya yüz bulamayacaklar.?Ak Parti Eskişehir milletvekili adayları da mitingde birer konuşma yaparak partilerine ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi. (DHA)

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