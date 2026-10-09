Bakan Çiftçi, suçluların iadesi için yurt dışı temasların süreceğini söyledi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçluları Türk adaletine teslim edebilmek için Türkiye'nin suç örgütleri ile mücadelesini yurt dışında da sürdürdüğünü söyledi.

Bakan Çiftçi, dün Atina'ya yaptığı resmi ziyarette Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis ve Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris ile görüşmelerinin ardından Türk basınına açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'dan önce Bulgaristan ve Gürcistan'a da ziyaretlerde bulunduğunu belirten Çiftçi, "İnşallah önümüzdeki günlerde de Almanya'yla, İtalya'yla bu programlarımız, ziyaretlerimiz devam edecek." dedi.

Çiftçi, Atina'daki temaslarının son derece verimli geçtiğini vurguladı.

Bakan Çiftçi, Türkiye'de 2026'nın ilk 9 ayında 625 organize suç örgütüne yönelik 1741 operasyon gerçekleştirildiğini ve birçok organize suç örgütünün çökertildiğini kaydetti.

Çiftçi, bu suç örgütlerinin 22'sinin uluslararası bağlantısı olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'de bu konuda etkili mücadele yürütüldüğünü vurguladı.

Türkiye'nin suç örgütlerine karşı faaliyet alanı bırakmamaya çalıştığına işaret eden Çiftçi, "Çünkü bu yeni nesil suç örgütleri, vatandaşımızın evini, iş yerini, aracını kurşunluyor. Dijital platformlar üzerinden, sosyal medya platformları üzerinden örgütleniyorlar. Eleman devşiriyorlar, eylem yaptırıyorlar, vatandaşımızı huzursuz ediyorlar." diye konuştu.

Suçluların iadesi

Çiftçi, Türkiye'de zaman zaman operasyon yapılan organize suç örgütleri mensuplarının bazen yurt dışına da kaçabildiğini belirterek, "Yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadele ederken onların peşini yurt dışında da bırakmıyoruz." dedi.

Yurt dışı temaslarının amacının da suçluların izini sürüp Türk adaletine teslim etmek olduğunu dile getiren Çiftçi, bu çerçevede güvenlik diplomasisinin de devam edeceğinin altını çizdi.

Çiftçi, suçluların gittikleri ülkelerde de faaliyetlerini sürdürdüğüne, suç örgütü yönetmeye devam ettiğine dikkati çekerek, "Dolayısıyla bunların önüne geçilebilmesi, onların iadelerinin sağlanabilmesi için bu ziyaretler kıymetli." diye konuştu.

Bu yılın ilk 9 ayında Türkiye'de suç işleyip yurt dışına kaçmış suçlulardan 714'ünün Türkiye'ye iadesinin sağlandığını ifade eden Çiftçi, "Bu ziyaretler o manada da son derece önemli ve kıymetli. Ben bundan sonra iadelerin daha da artacağını düşünüyorum." dedi.

Çiftçi, artık suçların sadece ulusal sınırlar içerisinde işlenmediğine, ulusal sınırları aşan suçlar kavramının ortaya çıktığına işaret ederek, "Suçlar sınır tanımıyorsa iş birliklerinin ve güç birliklerinin de sınır tanımaması, daha ileri düzeyde uluslararasında işbirlikleri yapılmasına da gerek duyuluyor. Çalışmalarımız tam da bu amacı gerçekleştirmeye yönelik." ifadesini kullandı.

Yunanistan'ın da Türkiye'de suç işleyip Yunanistan'a sığınan yeni nesil suç örgütleriyle ve organize suç çetelerinin üyeleriyle sorun yaşadığını kaydeden Çiftçi, "Onlar da burada aynı mücadeleyi vermek istiyorlar. Dolayısıyla problem ortak. Zaten suçlu her yerde suçlu, gittiği yerde de rahat durmuyor. Onun için onlar da bu konuda işbirliğine oldukça açıklar, sıcak bakıyorlar. İşbirliğini geliştirmek istiyorlar." diye konuştu.

Bu yıl, hakkında kırmızı bülten çıkarılan 969 kişinin de peşinin bırakılmayacağına dikkati çeken Çiftçi, "İşte bu tür ziyaretlerin, bu sayıyı daha da artırma, suçluları Türkiye'ye getirme ve onları adalete teslim etme noktasında faydalı olacağını değerlendiriyorum." diye konuştu.

Çiftçi, Yunanistan'daki temaslarında terörle mücadeleyi, özellikle de PKK, KCK, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), DHKP/C ve MLKP ile mücadele gibi konuları etraflı şekilde ele aldıklarını aktardı.

Düzensiz göçle mücadele

Çiftçi, Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan arasında 2023'te oluşturulan, düzensiz göçle mücadeleye ilişkin üçlü mekanizmanın 4'üncü toplantısının da kasımda Türkiye'de yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Üçlü mekanizma çerçevesinde düzensiz göçle, geri itmelerle ilgili oldukça başarılı adımlar atılmış. Bu konuda epey bir mesafe de alınmış. Ben bugün bu üçlü mekanizmanın yine güvenlik ve kolluk alanında işbirliğine de dönüşmesi konusunda bir teklifte bulundum. İnşallah önümüzdeki ay Yunanistanlı bakanlarla, Bulgaristanlı mevkidaşımla üçlü mekanizma çerçevesinde bir görüşme gerçekleştireceğiz. Bizim bütün bu çalışmalardaki amacımız şu, yeni nesil suç örgütleri veya organize suç çetelerinin üyeleri Türkiye'de suç işledikten sonra nereye kaçarlarsa kaçsınlar, dünyanın hangi ülkesine giderlerse gitsinler, Türkiye İçişleri Bakanlığı olarak peşlerini bırakmamakta kararlıyız. Bu tür güvenlik diplomasisi çalışmalarımızla beraber onların peşini, izini sürmeye devam edeceğiz."

Çiftçi, geri itmelerin son aylarda biraz yükselme trendine girmiş olsa da 2023'ten bu yana üçlü mekanizma çerçevesinde oldukça azaldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ben ilerleyen günlerde hem bizden kaynaklanan kara sınır kapılarımızdan veya deniz yoluyla giden düzensiz göçmenlerin sayısında azalma olacağını ve bunun neticesinde de Yunanistan, Bulgaristan tarafından da geri itmelerin sayıca daha da düşeceğini, daha da azalacağını değerlendiriyorum."

Kaynak: AA