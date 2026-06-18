Bakan Çiftçi: 5 ayda 952 organize suç operasyonu

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında 382 organize suç çetesine yönelik 952 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da, milletvekilleri ile istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun koordinasyonunda AK Parti'li milletvekilleriyle bir araya gelen Bakan Çiftçi, milletvekillerinin kendi bölgelerindeki sorunları dinledi. Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'nın son dönemde yürüttüğü çalışmalara ilişkin güncel verileri ve rakamları da paylaştı. Bakan Çiftçi, yeni nesil organize suç örgütlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Son dönemde ortaya çıkan bu suç örgütleri, kendilerine çizgi film karakterlerinden esinlenerek birtakım takma isimleri veriyorlar ve bunlarla faaliyet gösteriyorlar" diye konuştu.

'YAŞ ORTALAMALARI OLDUKÇA DÜŞÜK'

Ortaya çıkan yeni nesil suç örgütlerinin sanal medya ile interneti yoğun kullandıklarını belirten Bakan Çiftçi, "Genelde işlerini sosyal medya üzerinden yürütüyorlar, ilanlarını da oradan veriyorlar. Suç gelirlerinde yine dijital platformları kullanıyorlar, sosyal medya üzerinden eleman devşiriyorlar. Üst yönetimin dışında örgüt bağları oldukça zayıf. Bir eylemlik elemanı kiralayabiliyorlar. Bilinen şekliyle merkezleri yok. Herhangi bir etik, ilke, racon, ahlak gibi kurallara kendilerine bağlı hissetmiyorlar. Yaş ortalamaları oldukça düşük, hızlı zengin olma gibi hedefleri var" ifadelerini kullandı.

'DÜŞÜK EĞİTİMLİ KİŞİLER SEÇİLİYOR'

Suç örgütlerinin yapısal özelliklerine değinen Bakan Çiftçi, "Aile bağları zayıf, suç geçmişi olan, genelde düşük eğitimli kişilerden eylem yapacak kişileri seçiyorlar. Giyinme ve yaşam tarzları değişti. Reklam ve gösteriş peşinde koşuyorlar. Eylem tarzları değişti, az önce ifade ettiğim gibi. Tek kullanımlık adam buluyorlar ve onların eliyle eylem yapıyorlar. Yabancı GSM hattı kullanma gibi bir uygulamaları var. Hızlı düşman ediniyorlar. Bazen birbirleriyle de çatıştıkları olabiliyor" açıklamasını yaptı.

'SUÇ GELİRLERİNİN TAKİBİ ÖNEMLİ'

Bakan Çiftçi, suç örgütleriyle mücadelede dijital takip ve analiz süreçlerine yönelik çalışmalar yapıldığını belirterek, "Bunlarla etkin bir şekilde mücadele edebilmemiz için operasyonların artırılarak devam ettirmesi gerekiyor. Örgütlerin tasnif edilerek dijital arşiv oluşturulması gerekiyor. Suç gelirlerinin de takibi önemli. Yurt dışı firarilere yönelik çalışmalarımız yine bülten çıkarma şeklinde devam ediyor. Sosyal medya hareketleri takip ediliyor. Bunların üzerinden de bunların takibi ve deşifresi sağlanıyor. Suç örgütlerinin varlıklarını sona getirmek için, suçtan elde ettikleri gelir ve finans kaynaklarının tespitine yönelik suç gelirlerinin takip çalışmalarımız şu anda tüm hızıyla devam ediyor" diye konuştu.

Suç örgütlerine yönelik operasyonlara ilişkin sayısal veriler paylaşan Bakan Çiftçi, "Geçen sene organize suç örgütlerine yönelik olarak, 337 organize suç çetesine 836 operasyon gerçekleştirilmiş. Burada bazen bir suç örgütü çetesinde birden fazla operasyon yapıldığı için sayılar bu şekilde görünüyor. Bu sene 1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında 382 organize suç çetesine yönelik 952 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız. Bir de bunların organize suç çetelerinin farklılıkları var. KOM, narkotik, siber organize suç çeteleri gibi. Geçen sene 836 operasyonken bu sene 932 operasyon gerçekleştirilmiş. Kaçakçılık suçlarına yönelik olarak geçen sene 15 bin 28 operasyon yapılmışken, bu sene sayının 18 bin 524'e yükseldiğini görüyoruz. Kaçakçılık suçlarına yönelik olarak yapılan operasyonlar bunlar. Bu operasyonlarda da 21 bin 467 gözaltı, 591 tutuklu, 885 de adli kontrol kaydıyla serbest bırakma var. Bu sene ise hem gözaltıların hem de tutukluların arttığını görüyoruz. Bu operasyonlar neticesinde de 3 milyar 393 milyon lira vergi kaybı önlemişken geçen sene, bu sene 3 milyar 32 milyon lira vergi kaybı önlendiğini ifade edebiliriz" dedi.

'3'TE 1'İ UYUŞTURUCU SUÇLARINDAN İÇERİDE'

Uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin verileri paylaşan Bakan Çiftçi, operasyon sayılarından ele geçirilen maddelere kadar birçok başlıkta bilgi vererek, şöyle konuştu:

"Geçen sene uyuşturucuyla, narkotik suçlarla mücadele kapsamında toplam 21 bin 681 operasyon gerçekleşmiş durumda. Bunun neticesinde de 18 bin 884 kişi tutuklanmış, 10 bin 484 kişi de adli kontrolü kaydıyla serbest bırakılmış. Bu sene operasyonlarımızın yine arttığını görüyoruz. 22 bin 25 operasyonun neticesinde 19 bin 904 tutuklu ve 9 bin 540 adli kontrolü kaydıyla serbest bırakma olduğunu görüyoruz. Şu anda cezaevinde hükümlü olarak yaklaşık olarak 300 bin bandında kişi var. Bunların neredeyse 3'te 1'i uyuşturucuyla, uyuşturucu suçlarından dolayı hüküm giyenlerden oluşuyor."

'5 AYDA 20 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ '

Uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen miktarlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, "Geçen sene 5 aylık dönemde 17,3 ton uyuşturucu, 63 milyon uyuşturucu hap ve 14,7 milyon kök kenevir ve skunk ele geçmişken, bu sene miktarın daha da arttığını görüyoruz. 20,2 ton uyuşturucu madde, 69 milyon hap yapılan operasyonlarda ele geçirilmiş durumda" ifadelerini kullandı.

NARVAS UYGULAMASI

Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulamasına ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, "NARVAS uygulaması üzerinden vatandaşlarımız ihbarda bulunabiliyorlar. Geçen sene NARVAS uygulamasını kullanmak suretiyle 60 bin 748 adet ihbar yapılmışken uyuşturucu suçlarıyla mücadele konusunda, bu sene 64 bin 324 ihbar olduğunu görüyoruz" dedi.

Uyuşturucuya bağlı ölümler ve uluslararası veriler hakkında konuşan Bakan Çiftçi, "2016 yılı itibarıyla doğrudan maddeye bağlı ölümlerin sayısı 920. Bu yıllar itibarıyla düşüşe geçiyor. 941'den 657'ye ve 2024 yılında 427, 2025 yılında 437'ye yükseliyor. Gördüğünüz gibi bu 2019-2023 yılları arasında yatay bir seyir izliyor. Ama 2023'ten itibarıyla tekrar yükselişe geçtiğini görüyoruz. 5-18 yaş aralığında maddeye bağlı ölümleri görecek olursak; 2016 yılında 27 tane iken düşüşe geçtiğini ve 2025 yılı itibarıyla bu rakamın 1'e düştüğünü görüyoruz. Genel nüfustaki madde kullanım yaygınlığına göz atacak olursak; bunlar genelde uluslararası raporlardan elde ettiğimiz istatistiklerdir. Dünya genelinde en son 2023 yılı itibarıyla yayınlanmış bu rapor. 15 ile 64 yaş aralığında, 316 milyon kişi hayatında bir defa madde kullandığını beyan etmiş. Avrupa'da bu oran yüzde 29 iken, Türkiye'nin en son 2018 yılı itibarıyla raporlaştırılmış oranı yüzde 3,1'dir" ifadelerini kullandı.

'37 MİLYON KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ'

Bakan Çiftçi, uyuşturucuyla mücadelenin çok boyutlu yürütüldüğüne dikkat çekerek, "Bunu önlemek için bakanlıklarımızın tüm birimleri kararlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Yalnız bu sadece kolluk kuvvetlerinin mücadelesiyle başarıya ulaşılabilecek bir mücadele değil. Burada ailelerin üzerine düşen görevler var, sivil toplum kuruluşlarına düşen görevler var, devletin diğer kurumlarının yapması gereken işler var. Topyekun bir mücadele neticesinde bunun başarıya ulaşabileceğini değerlendiriyoruz. Kolluk kuvvetlerimizin bu konuda yapmış oldukları eğitimler, bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları neticesinde bu sene 3 milyon kişiye ulaşılmış, toplamda da bugüne kadar tüm eğitim ve önleme projelerinde 37 milyon vatandaşımıza ulaşılmıştır" diye konuştu.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı