Bakan Bayraktar: Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar YEKA yarışmasını gerçekleştireceğiz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Önümüzdeki dönemin en stratejik başlıklarından biri de deniz üstü; yani offshore rüzgar enerjisi olacaktır. Ülkemiz bu alanda çok önemli bir potansiyele sahiptir. Bakanlık olarak Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında 4 ayrı offshore saha belirledik. İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar YEKA yarışmasını gerçekleştireceğiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da 'Yarının Güvencesi: Rüzgarın Enerjisi' isimli Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin açılışına katıldı. Kongreye ayrıca, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erden ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz katılım sağladı.

'YÜKSEK BİR ELEKTRİK TALEBİ OLUŞMASINI BEKLİYORUZ'

Bakan Alparslan Bayraktar, sanayide, ulaştırmada, tarımda, şehirleşmede, veri merkezlerinde, yapay zeka teknolojilerinde elektrik talebinin katlanarak büyüdüğünü söyleyerek, "Bugün Türkiye'de elektrikli araç sayısı 400 bini aşmış durumda. 2035 yılında yollarımızda 6 ila 8 milyon elektrikli aracın olacağını öngörüyoruz. Sadece ulaşım değil, iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıklar da elektrik talebini yukarı taşıyor. Geçtiğimiz yaz klima kullanımına bağlı olarak günlük elektrik tüketiminde tarihi rekorlar kırdık. Fakat önümüzde daha sıcak yazlar, daha yoğun enerji tüketimi ve çok daha yüksek bir elektrik talebi oluşmasını bekliyoruz. İşte tam da bu nedenle Türkiye'nin enerji dönüşümünün merkezinde elektrik; elektriğin merkezinde ise yenilenebilir enerji yer almaktadır" dedi.

'GENİŞ BİR ÜRETİM KABİLİYETİ OLUŞTURDUK'

Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da ilk 5 ülke arasında, dünyada ise ilk 11 ülke içerisinde olduğunu vurgulayarak, "Biz yenilenebiliri yalnızca çevreci, karbonsuz bir elektrik kaynağı olarak görmüyoruz. Yenilenebilir enerji aynı zamanda enerji arz güvenliği demek, dışa bağımlılığın azalması demek, düşük cari açık demek, yerli sanayi ve yüksek teknoloji demektir. Bugün Türkiye'de rüzgar türbinlerinde yaklaşık yüzde 60 yerlilik oranına ulaştık. Kule, jeneratör ve kanat üretiminde ise yüzde 70'in üzerine çıktık. Kulelerden jeneratörlere, kanatlardan döküm ekipmanlarına kadar çok geniş bir üretim kabiliyeti oluşturduk" diye konuştu.

'120 BİN MEGAVATA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ'

Bakan Bayraktar, Ulusal Enerji Planı'na göre elektrik talebinin 2035 yılında 510 teravatsaat seviyesine ulaşmasını beklediklerini ifade ederek, "Bu büyüyen talebi güvenli, temiz ve ekonomik kaynaklarla karşılamak zorundayız. Rüzgar ve güneş kurulu gücümüzü toplam 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, iletim altyapımızı da büyütecek ve daha dirençli bir hale getireceğiz. Çünkü güçlü bir yenilenebilir enerji portföyü, güçlü bir şebeke altyapısı gerektirir. Bu kapsamda 14 bin 700 kilometre uzunluğunda, 40 gigavat kapasiteli HVDC hattı, 15 bin kilometre yeni AC iletim hattı ve 40 yeni konvertör merkezi planlıyoruz. 2035 yılına kadar yeşil iletim altyapısına yaklaşık 30 milyar dolarlık yatırım gerçekleştireceğiz. Bunun yanında enterkonneksiyon kapasitemizi artırarak Türkiye'yi bölgesel enerji ticaretinin merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'4 AYRI OFFSHORE SAHA BELİRLEDİK'

2026'nın rüzgar yılı olacağını vurgulayan Bakan Bayraktar, "Önümüzdeki dönemde her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA yarışmaları düzenlemeye devam edeceğiz. Bu program vesilesiyle bu yıl yapmayı planladığımız YEKA yarışmalarımıza ilişkin de birkaç detayı paylaşıyorum. YEKA yarışmalarının 1500 megavatlık kısmı rüzgar olacak. Önümüzdeki dönemin en stratejik başlıklarından biri de deniz üstü; yani offshore rüzgar enerjisi olacaktır. Ülkemiz bu alanda çok önemli bir potansiyele sahiptir. Bakanlık olarak Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında 4 ayrı offshore saha belirledik. İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar YEKA yarışmasını gerçekleştireceğiz. 2035 yılına kadar offshore rüzgarda 5 bin gigavatlık kapasite hedefliyoruz" diye konuştu.

'MERKEZİNDE ELEKTİRLEŞME OLAN ENERJİ MİMARİSİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'

Türkiye'nin enerjideki hedeflerine değinen Bakan Bayraktar, "Doğal gazda merkez ülke olma hedefimiz, yenilenebilir enerjide üretim gücümüz, nükleer yatırımlarımız, enterkonneksiyon hatlarımız, iletim altyapımız ve yerli sanayimizle çok daha güçlü bir Türkiye inşa ediyoruz. Bunu inşa ederken önümüzdeki dönem için merkezinde elektrikleşme olan yeni bir enerji mimarisi üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda kamuoyumuzla paylaşacağımız bu yeni programla daha dirençli, daha esnek ve dijitalleşen yeni bir enerji altyapısı hedefliyoruz. Enerji politikalarımızı günümüz koşullarıyla uyumlu hale getiriyoruz. Hürmüz örneğinde olduğu gibi ortaya çıkabilecek krizlere karşı da dirençli bir yapı amaçlıyoruz. Bu kapsamda kasım ayında ülkemizde düzenlenecek BM İklim Değişikliği 31'inci Taraflar Konferansı COP31 büyük bir önem taşıyor. Rüzgardan güneşe, nükleerden enerji verimliliğine kadar birçok başlıkta iddialı hedeflerle Antalya'dan dünyaya önemli mesajlar vereceğiz. Yeni enerji mimarimiz ile uyumlu olacak şekilde iş birliği fırsatlarını değerlendirecek, çeşitli anlaşmalara imza atacağız" dedi.

'ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık inisiyatifinin küresel bir markaya dönüştüğünü de ifade eden Bakan Bayraktar, "Enerji verimliliği de aslında bu inisiyatif kapsamında önemli bir yer tutuyor. Bakanlık olarak enerji verimliliğinde, önce ulusal ardında da uluslararası bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu kapsamda enerji verimliliği ile sıfır atık yaklaşımını ortak bir toplumsal dönüşüm vizyonunda buluşturacak Sıfır Atık Festivali'ni hayata geçiriyoruz. Saygıdeğer Hanımefendi'nin himayelerinde, Bakanlığımız ve Sıfır Atık Vakfı'nın iş birliğinde gerçekleştireceğimiz festivalin teması 'Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm' olacak. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı, gençlerimizi ve sektör temsilcilerimizi 4-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu önemli organizasyona davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı