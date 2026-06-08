Bakan Bak: Gençlerimizin manevi gıdalarını sağlıyoruz

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında görev yapan manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti görevlilerinin çok önemli bir iş yaptığını belirterek, "Manevi rehberler birer kahraman. Bu iş birliğimiz çerçevesinde gençlerimize dokunuyoruz, gençlerimizin manevi gıdalarını sağlıyoruz. Birlikte çok güzel iş yapıyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da 'Manevi Danışman Gelişim Eğitimi Programı'na katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda Bakan Bak'ın yanı sıra; Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Elif Güneş ve bakanlık yurtlarında görev yapan manevi rehberler yer aldı. Bakan Bak, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında görev yapan manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti görevlilerinin çok önemli bir iş yaptığını belirterek, "Manevi rehberler birer kahraman. Bu iş birliğimiz çerçevesinde gençlerimize dokunuyoruz, gençlerimizin manevi gıdalarını sağlıyoruz. Birlikte çok güzel iş yapıyoruz. Bunun sonuçlarını görüyoruz. Sizleri gönülden tebrik ediyorum. Gençlerimize dokunurken bazen bir anne, bazen de bir baba gibi yaklaşarak onlara manevi rehberlik yapıyorsunuz. Şuurun, imanın ne demek olduğunu, toplumun onlardan neler beklediğini gençlerimize çok güzel anlatıyorsunuz. Bunlara şahitlik ettik. Gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Diyanet İşleri Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'ELEŞTİRİLERE ALDIRMADAN DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Bak, 1 milyonun üzerinde üniversite öğrencisine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında sembolik bir ücretle barınma imkanı sağladıklarını ve ücretsiz sabah ve akşam yemek hizmeti sunduklarını söyleyerek, "Yurtlarımızda kalan gençlere barınma hizmeti sunarken birilerinin onlarla sohbet etmesi, onlara dokunması gerekiyor. Bunu yaparken de biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı kurarak, gençlerimize yönelik manevi hizmet anlamında çeşitli programlar gerçekleştiriyoruz. Eğitimlerimiz var, eğitimlere ben de katıldım. Gençlerimiz eğitim hayatı süresince sorunlarla karşılaşabiliyor, geleceği ile ilgili danışacağı kişiler arıyor. Gençler konuşmak istiyor, birilerinin kendisini dinlemesini istiyor. Gençlerimiz çevrelerinin de etkisiyle yanlış seçimlere yönlendirilebiliyor. Bu anlarda psikososyal destek ve manevi danışmanlarımız devreye giriyor. Dolayısıyla en önemli şey gençler için irade. Bu iradeyi sağlamak da sağlam maneviyatla, imanla ilgili. Diyanet İşleri Başkanlığımız ile bu anlamda güzel bir iş birliğimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiği hizmetlerden, sunduğu imkanlardan dolayı çok teşekkür ediyorum. GSB yurtlarında gençlere verilen manevi hizmetten dolayı yapılan eleştirilere aldırmadan gençleri manevi anlamda desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı