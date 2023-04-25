Dünyanın gözü bu zirvede! Akar ve Fidan; Suriye, İran ve Rusya heyetleriyle görüşmek için Moskova'ya gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Türkiye-Rusya-Suriye ve İran savunma bakanları ile istihbarat başkanları arasında gerçekleştirilecek "dörtlü toplantı"ya katılmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Toplantıda bölgesel gelişmeler ve ülkeler arasındaki ilişkiler ele alınacak.

Türkiye ile Suriye arasında 11 yıl sonra kurulan ilk temasın ardından gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Türkiye, Rusya, Esed rejimi ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantı, 15-16 Mart'ta Moskova'da gerçekleştirilmişti.

GÖRÜŞME BUGÜN GERÇEKLEŞECEK

Sıradaki toplantı ise bugün Moskova'da Rusya ev sahipliğinde gerçekleşecek. Görüşmeye İran ve Suriye heyetleri de katılım sağlayacak. Toplantıya katılacak olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan da bu sabah Rusya'ya uçtu. Akar ve Fidan'ı taşıyan uçağı, Vnukova Havalimanı'nda Rus yetkililerin yanı sıra Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve diğer yetkililer karşıladı.

İSTİHBARAT BAŞKANLARI VE BAKANLAR YER ALACAK

Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas ile İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Reza Aştiyani'nin yanı sıra bu ülkelerin istihbarat başkanlarının yer alacağı 'dörtlü toplantı'ya katılacak. Bakan Akar'ın toplantı kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştireceği ifade edildi.