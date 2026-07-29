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Bahreyn ile ABD bölgedeki güvenlik gelişmelerini görüştü

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- Bahreyn Kraliyet Muhafızları Komutanı Tümgeneral Nasır bin Hamed Al Halife ve ABD Merkezi Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Kevin Leahy ile başkent Manama'da bir araya geldi

Bahreyn ile ABD, bölgesel ve uluslararası alandaki son gelişmeler ile güvenlik durumunu ele aldı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, Bahreyn Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Kraliyet Muhafızları Komutanı Tümgeneral Nasır bin Hamed Al Halife ile ABD Merkezi Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Kevin Leahy, başkent Manama'da bir araya geldi.

Görüşmede, bölgesel ve uluslararası alandaki son gelişmeler ile bölgedeki mevcut güvenlik durumu değerlendirilirken, ortak önem taşıyan konular masaya yatırıldı.

Bahreyn Kraliyet Muhafızları Komutanı Al Halife, iki ülke arasındaki köklü tarihi ilişkiler ile güçlü stratejik ortaklığın çeşitli alanlarda gelişimini sürdürdüğünü, bunun da ikili ilişkilerin sağlamlığını ve derinliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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