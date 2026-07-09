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Bahreyn'de sirenler çaldı, halka güvenli bölgelere yönelme çağrısı yapıldı

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Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurarak halkı güvenli bölgelere yönelmeye çağırdı. Kuveyt ordusu da hava savunma sistemlerinin füze ve İHA saldırılarını önlemeye çalıştığını açıkladı. ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehdidi sonrası bölgede gerilim tırmanıyor.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurarak halka güvenli bölgelere yönelmeleri çağrısında bulundu.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Açıklamada, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.

Kuveyt ordusu da hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlemeye çalıştığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusunun gece saatlerinde başlayan bombardımanında, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef alınmıştı.

Kaynak: AA / Esat Fırat
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