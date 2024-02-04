Tekel bayisine silahlı saldırı! Kurşun yağdırıp ortadan kayboldu
İstanbul Bahçelievler'de bir tekel bayisine yüzü maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştirip ortadan kaybolan kişi, dükkan sahibini yüzünden ve elinden yaralanırken polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Bahçelievler'de Tekel bayisine gelen yüzü maskeli kişi, dükkan sahibi Tayfun K.'ye silahla ateş ederek kaçtı. Tayfun K., saldırıda elinden yaralandı. Polisler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
ATEŞ EDİP KAÇTI
Saat 01.00 sıralarında, Soğanlı Mahallesi Ferhat Sokak'ta bulunan Tekel bayisine, iş yeri sahibi Tayfun K.'nın içeride oturduğu sırada yüzü maskeli bir kişi, dükkana girip silahla ateş etmeye başladı. Olay yerine otomobille geldiği belirlenen şüpheli, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.
KURŞUN YÜZÜNÜ SIYIRDI
Tayfun K.'nin şans eseri bir kurşun yüzünü sıyırırken, diğer kurşun ise yüzünü koruduğu sırada eline isabet etti. Elinden yaralanan Tayfun K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.