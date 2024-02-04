Tekel bayisine silahlı saldırı! Kurşun yağdırıp ortadan kayboldu

Bahçelievler'de Tekel bayisine gelen yüzü maskeli kişi, dükkan sahibi Tayfun K.'ye silahla ateş ederek kaçtı. Tayfun K., saldırıda elinden yaralandı. Polisler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ATEŞ EDİP KAÇTI

Saat 01.00 sıralarında, Soğanlı Mahallesi Ferhat Sokak'ta bulunan Tekel bayisine, iş yeri sahibi Tayfun K.'nın içeride oturduğu sırada yüzü maskeli bir kişi, dükkana girip silahla ateş etmeye başladı. Olay yerine otomobille geldiği belirlenen şüpheli, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

KURŞUN YÜZÜNÜ SIYIRDI

Tayfun K.'nin şans eseri bir kurşun yüzünü sıyırırken, diğer kurşun ise yüzünü koruduğu sırada eline isabet etti. Elinden yaralanan Tayfun K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.