Bahçelievler'de kolon sesi sonrası tahliye edilen bina çöktü

BAHÇELİEVLER'DE kolonlarından ses gelmesi üzerine dün gece tahliye edilen 4 katlı bina çöktü. Bitişiğindeki çökme riski olan 5 katlı bina da belediye ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, binanın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Yenibosna Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta bulunan yaklaşık 38 yıllık bina kolonlarından sesler gelmesi üzerine dün gece tedbir amaçlı boşaltıldı. 22 daire ve 3 iş yerinin yer aldığı bina, akşam saatlerinde çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin hassas dinleme cihazları ve eğitimli arama kurtarma köpekleriyle yürüttüğü çalışmalarda göçük altında kimsenin kalmadığı kesinleşti. Çöken binanın yanındaki 5 katlı bina da belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Ekiplerin bölgedeki moloz kaldırma, enkaz tahliye ve yıkım çalışmaları kontrollü şekilde sürüyor.

'SAVAŞ GİBİYDİ, BİNAYA ZATEN HER ZAMAN SU GELİYORDU'

Olayın tanıklarından apartman sakini Muhammed Abdu, "Saat akşam 12'de ses çıktı. Ben evden çıktım ama kimse çıkmadı. Gördüğüm birine, 'Ses sana geldi mi' diye sordum. 'Gelmedi' dedi. Ben eve gittim, 15 dakika sonra ses aynı bomba gibi çıktı. Herkes evden çıktı. Belediyeden geldiler 'Binayı boşaltın' dediler. Zaten polis de geldi, itfaiye geldi. Kimse binada kalmadı. Bu binaya da zaten her zaman su geliyordu. Bu yüzden olduğunu düşünüyorum. 15 saat sonra bina yıkıldı. Ben burada bekledim. Aynı savaş gibi ses çok fazlaydı, bomba gibiydi. Herkes korktu, herkes bağırdı" dedi.

'SON 3-4 GÜNDÜR İÇERİDEN SESLER GELİYORDU'

Bölgedeki bir inşaat şantiyesinde çalışan Mustafa Albayrak ise binanın kentsel dönüşüm sürecine girmek üzere olduğunu söyleyerek, "Biz kentsel dönüşüme girmesi için ve bizim şantiyeyle birleştirmek için uğraştık. O zaman anlaşılmadı ufak tefek sorunlardan dolayı. Ondan sonra belli bir süre böyle kaldı bina. Bina zaten ağır hasarlı, belli dışından ve altında da su vardı. Daha sonra yan taraftaki bina kentsel dönüşümle anlaştı. Bu bina sakinleri de anlaşmak üzereydi ama tam bina boşaltılmamıştı. Son 3-4 günden beri binada hareketlenme olmaya başlamıştı zaten. Ufak tefek sesler geliyordu içeriden, oturanlardan duyduğum bilgiye dayanarak. İşte en son kolonlar patladı, binayı tahliye ettiler tamamen. Tekrar insanlar girip çıkıyordu içeri ama kontrol altında, belediye gereken önlemleri almıştı. Daha sonra da saat 21.00 sularında bina bir anda çöktü" ifadelerini kullandı.

BİNANIN ÇÖKTÜĞÜ ALAN HAVDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan 4 katlı binanın çöktüğü alan havadan da görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı