Bahçelievler'de CHP'li 3 meclis üyesi AK Parti'ye geçti

Bahçelievler Belediye Meclisinin CHP'li üyeleri Cem Şafak, Barış Ural ve Levent Arısüt, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yeni Üye ve Meclis Üyeleri Katılım Programı"nda konuşan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, çeyrek asrı geçen büyük bir siyasi yürüyüşün yeni bir buluşmasına şahitlik ettiklerini söyledi.

Yüksel, 3 meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesinin Bahçelievler, İstanbul ve Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni ederek, "Burada AK Parti'ye katılan arkadaşlarımız, ben tüm Türkiye'ye de seslenmek istiyorum, bizim siyasetimiz ötekileştirme siyaseti değildir. Bizim siyasetimiz büyütme siyasetidir, Türkiye'nin ortak geleceğini inşa etme siyasetidir. İşte Türkiye Yüzyılı yalnızca AK Partililerin değil ama bütün Türkiye'nin yüzyılıdır. Türkiye Yüzyılı 86 milyonun ortak hedefidir." diye konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de Bahçelievler'de Cumhur İttifakı'nı daha da güçlü kılacak güzel bir vesileyle bir araya geldiklerini söyledi.

Bahçelievler'in AK Parti'nin kuruluşundan bu yana her zaman duruşunu gösterdiğini belirten Özdemir, Bahçelievler'in kıymetli siyasilerin yetişmesine fırsat tanıyan İstanbul'daki en güzide ilçelerinden bir tanesi olduğunu dile getirdi.

Özdemir, "2024 seçimlerinde Bahçelievler'imizde ortaya bir sonuç çıkmıştı. Aslında İstanbul'umuzun genelinde de farklı bir fotoğrafı biz yaşamıştık. Çok arzu etmediğimiz bir sonuçla karşılaşmıştık. Bahçelievler'imizde de belediye başkanımızın gerçekten toplumla kurduğu güçlü bağ ve teşkilatımızın da gayretleriyle belediye başkanlığımızı AK Parti ailelerine dahil etmiş, ama maalesef belediye meclisinde yeterli sayıya ulaşamamıştık." diye konuştu.

Abdullah Özdemir, sonraki süreçte belediye başkanının sabır, gayret ve dirayetle yürüttüğü meclis toplantılarını takip ettiklerini, ekibiyle birlikte Bahçelievler halkına eşit hizmeti sunmak adına ortaya koyduğu duruşu gördüklerini ifade etti.

"Ben kendilerine, partimize ve Bahçelievler ilçemize hayırlı uğurlu olsun diyorum"

Bu süreç içerisinde Meclis'te, belediye başkanının, belediyenin yapmış olduğu projelerde, çalışmalarda ve iyi işlerde de muhalefet etme ve olumsuz bakma anlayışını gördüklerini dile getiren Özdemir, şunları söyledi:

"Belediyemizin yapmak istediği hizmetlerle ilgili belediye meclisinden alması gereken kararlarda maalesef aslında Hakan Bahadır'ın ya da AK Parti belediyesinin değil, Bahçelievlerli vatandaşlarımızın cezalandırıldığını gördük. Gerçekten vicdanlara sığmayacak, bir muhalefet anlayışına sığmayacak tutumlarla Bahçelievler ilçemizde karşı karşıya kaldık. Bizler de geçtiğimiz dönem Büyükşehir Belediyesinde muhalefette kaldık ama hiçbir zaman vatandaşımız yararına yapılacak işlerde ve projelerde 'hayır' demedik. Ama Bahçelievler'de maalesef milletimize hizmet götürmek istediğimiz her noktada biz burada 'hayır' denilen bir anlayışla karşı karşıya kaldık."

Özdemir, Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın o süreçlerde tüm meclis üyeleriyle pozitif diyalog kurmak adına çaba sarf ettiğini vurgulayarak, "Maalesef hizmetsizliği şiar edinmiş anlayışlar, vatandaşa hizmet götürmekten ziyade vatandaşa fren olmayı amaç edinmiş anlayışlar bu parti değiştirmeyi yine anlayamayacaklar, yine linç kampanyalarını Bahçelievler ilçemizde de oluşturmaya çalışacaklar. Bir sürü tezviratlar üretmeye çalışacaklar ama biz, Bahçelievler Belediyemiz en güzel cevabı, Bahçelievler halkına en güzel hizmeti götürerek verecektir. Bahçelievler halkına duyduğumuz sevda bunu en güzel şekilde gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Hiçbir gönüle mesafeli durmayacaklarını, herkesle yakın olacaklarını ve herkese kapılarını açacaklarını kaydeden Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle hangi mezhepten olursa olsun herkesin kardeşimiz, can yoldaşımız olduğunu hissettireceğiz ve bu yolculukta AK Parti'li olmayan kardeşlerimizi de sürece dahil edeceğiz demiştik. İşte bu akşam 3 kıymetli meclis üyemiz bu anlayışla, belediye başkanımızın gerçekten buradaki önemli duruşuyla, ilçe başkanımızın vermiş olduğu pozitif anlayışla AK Partimize dahil oldular. Ben kendilerine, partimize ve Bahçelievler ilçemize hayırlı, uğurlu olsun diyorum. An itibarıyla Cumhur İttifakı olarak 23 meclis üyesiyle üstünlüğü Bahçelievler ilçemizde sağlamış bulunmaktayız hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra Hakan Başkanımız Bahçelievlerli hemşehrilerimize daha da güçlü bir şekilde hizmet edecek."

Özdemir, Bahçelievler'de bundan sonra da, "o partili, bu partili" demeden, hiç kimseyi ötekileştirmeden vatandaşlara eşit hizmeti hep birlikte götüreceklerini dile getirdi.

"Aritmetik, 23 Cumhur İttifakı, 22 CHP/Yeni Parti olacak"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise AK Parti'nin Türkiye'nin birinci partisi ve dünyanın en büyük STK'sı olduğunu belirtti.

Türkiye için çalıştıklarını vurgulayan Bahadır, yerelde de Bahçelievler Belediyesi olarak her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretileriyle çalışmalarını şekillendirdiklerini aktardı.

Bahadır, her zaman vatandaşın yanında olduklarını, gücü koltuklardan değil, halktan ve teşkilattan aldıklarını ifade ederek, "Tüm katılan arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ailenize hoş geldiniz diyorum." dedi.

İnsan ayrımı yapmadıklarını, kim gelecekse kapılarının açık olduğunu belirten Bahadır, "Maalesef Türkiye'de sayılı 3-5 tane vardı meclisi muhalefette olup başkanlığı alan. Bunlardan biri de bizdik. Hamdolsun onların sayesinde 25'e 20 olan aritmetik, 23 Cumhur İttifakı, 22 CHP/Yeni Parti olacak." şeklinde konuştu.

Törende, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Emrah Parlak da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından törende, CHP'den AK Parti'ye katılan Bahçelievler Belediye Meclis üyeleri Cem Şafak, Barış Ural ve Levent Arısüt'e protokol üyelerince rozetleri takıldı.

Program, AK Parti'ye yeni katılan üyelere de rozetlerinin takılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA