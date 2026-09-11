Eski eşi hamile olan Serdar Ortaç'tan yıllar sonra gelen baba olma itirafı

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın anne olmaya hazırlandığını duyurması magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Loughnan'ın hamilelik haberinin ardından gözlerin çevrildiği Ortaç, yıllar sonra baba olma isteği ve geçmişte neden çocuk sahibi olmadığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CHLOE LOUGHNAN ANNE OLMAYA HAZIRLANIYOR

Serdar Ortaç ile 2014-2019 yılları arasında evli kalan Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurdu. Ünlü model, büyüyen karnıyla verdiği pozları "Şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm" notuyla takipçileriyle paylaştı.

SERDAR ORTAÇ'TAN ESKİ EŞİNE DESTEK MESAJI

Hamilelik haberinin ardından Serdar Ortaç'a eski eşinin bebeğiyle ilgili düşünceleri soruldu. Ünlü şarkıcı, Chloe Loughnan için iyi dileklerini dile getirerek, "İyi ki evlenmişim, iyi ki o olmuşum. Ama önüme bakıyorum. Allah analı babalı büyütsün inşallah" dedi.

Bebeği öğrendiğinde ne hissettiği sorulan Ortaç ise, "Hiçbir şey hissetmedim ama analı babalı büyütsün. Güzel bir şey. Kısmet onaymış" ifadelerini kullandı.

"BABA OLMAK İSTEDİM"

Ortaç'a hayatının herhangi bir döneminde çocuk sahibi olmak isteyip istemediği de soruldu. Şarkıcı, bu soruya net şekilde "İstedim tabii" yanıtını verdi.

Neden baba olmadığı sorusuna ise "Bilmiyorum, olmadı işte" diyerek karşılık verdi.

"ÇOK ŞANSIM VARDI"

Gençlik yıllarında çocuk sahibi olmaya hazır olmadığını anlatan Ortaç, geçmişte önüne fırsatlar çıktığını ancak o dönemde bunu istemediğini söyledi.

Ünlü şarkıcı, "Çok gençtim ve zıpır zıpırdım. İstemiyordum yani. Yoksa çok vardı şansım" sözleriyle yıllar sonra baba olamamasının nedenine ilişkin dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Ortaç, geçmiş yıllarda ise baba olma arzusunu açıkça dile getirmiş ve çocuk sahibi olmayı istediğini söylemişti.