Bahçeli: Kimse Cumhur İttifakı'na nifak sokamayacak, ittifak Türkiye'nin güvencesidir
Güncelleme:
Birlikte yol yürüdükleri AK Parti ile aralarında kriz olduğu iddialarını kesin bir dille yalanlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Kimse Cumhur İttifakı'na nifak sokamayacak. İttifak Türkiye'nin güvencesidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB soruşturmasına dair açıklamaları ve tutuklanan çete lideri Selahattin Yılmaz'a sahip çıkmasının ardından başlayan Cumhur İttifakı'nda çatlak iddiasına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında "Aramızda sorun yok" mesajı verdi.

"CUMHUR İTTİFAKI HER GEÇEN GÜN GÜÇLENMEKTEDİR"

Açıklamasında Özgür Özel'e yüklenen Bahçeli "CHP Genel Başkanı'yla beraber yanında yöresinde safa giren ideolojik önyargılı ve ilkesiz yandaşlarının Cumhur İttifakı aleyhine estirdiği fitne rüzgarının bizim nazarımızda hiçbir değer ve ehemmiyeti olamayacaktır. Cumhur İttifakı her geçen gün çok daha güçlenmektedir. Çünkü Cumhur İttifakı ahlaki, manevi, vatan ve millet sevdasına dayanarak 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulmuş tarihi nitelikli beraberliktir. Paramparça olan altılı masanın hiçbir mücrim unsurunun konuşmaya yüzü kalmamıştır" dedi.

"HİÇ KİMSE NİFAK TOHUMU SAÇAMAYACAK"

Sözlerinin devamında "Cumhur İttifakı camdan vazo değil ki çatlasın, zarar görsün" diyen Bahçeli, şöyle devam etti: "Cumhur İttifakı Türk milletinin ve Türkiye'nin istikbal umudu, istiklal ufku, varoluşsal güvencesidir. Hiç kimse Cumhur İttifakı'nın arasına nifak tohumu saçamayacak, buna tevessül ve teşebbüs etse bile sonuç alamayacaktır. Cumhur ittifakı, inancın kudreti, gönül seferberliğinin kuvvesi, vatan ve millet ittifakının siyaset mihveridir. Bu gerçeği rüşvet ve yolsuzluk çarkında öğütülen CHP yöneticilerinin çok iyi anlayıp özümsemesi samimi dileğimdir."

ÖZEL'İN TBMM'Yİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmasına da değinen Bahçeli, "CHP Genel Başkanı'nın TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıracaklarını duyurması, bunu da Gazze istismarıyla temellendirmesi boşuna bir avunmadır. Gazze dramıyla ilgili konuşulmadık bir şey kalmamıştır.Vakit laf değil iş ve icraat üretme vaktidir. Her ihtimali dikkate alan atılgan, cesur ve çevik siyasi iradenin kararıyla somutlaşan Türkiye'nin duruşu, bölgesel ve küresel bağlamda paylaştığı ısrarlı görüşler ortadadır. Bu nedenle TBMM'nin olağanüstü toplanmasına yer ve gerek yoktur" dedi.

GAZZE'DE YAŞANANLAR

Gazze'de yaşanan açlık ve kıtlığa değinen Bahçeli, 1943 yılında yaşanan Bengal Kıtlığı'nı aratmayacak bir tablonun ilerleyiş kaydettiğini belirtti. Uluslararası insani hukuğun ayaklar altında olduğunu belirten Bahçeli, Dünya'nın Gazze'dekine benzer seri cinayet ve otomatiğe bağlanan katliam cinnetine pek az sahne olduğunu vurguladı. Bahçeli, "Bilhassa İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması, diplomatik ilişkilerin askıya alınması, ticaret ve yatırımların kesilmesi, Birleşmiş Milletler Barış ve Görev Gücü'nün teşkiliyle beraber daha fazla gecikmeksizin Gazze'ye gönderilmesi, ilave olarak ambargo ve yaptırımların gündeme alınması acilen hayata geçirilmelidir." diye belirtti.

ALASKA ZİRVESİ

Alaska Zirvesi'ne de değinen MHP lideri Bahçeli, "Gazze'de sınıfta kalan uluslararası toplumun Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı ateşkesin de ötesinde barış anlaşmasıyla düğümleme arzusu işin özünde güvenlik telaş ve temininden başka bir şey değildir." dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Bahçeli, Türkiye'nin iç barış ve toplumsal huzurunu aracısız ve bağlantısız sağlama gayreti muazzam olduğunu belirtti. Bahçeli, "Yeni yüzyılda Türkiye'nin muktedir, mücadeleci, insan odaklı ve merhamete dayalı diplomatik hamleleriyle etrafımızda hiç kaybolmayan bir barış kuşağı inanıyorum ki tezahür edecektir. Bu konuda dürüst, yürekli ve yoğun faaliyetler takdir toplamaktadır." dedi.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (29)

Haber Yorumlarıqc9r7w8qyc:

defolup gideceksin ilk seçimde

Yorum Beğen124
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat ve Yokluk:

CHP li ler.. Trump ile resimler çekmezse.. kim oy verecekki CHP ye 2028 de ?

yanıt5
yanıt27
Haber YorumlarıFırat Çiçek:

:) siz bütün ülkeye nifak soracaksınız:))))

Yorum Beğen116
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat ve Yokluk:

Nifak nedir ? Yeni bir kelime mi icaat edilmiş Türkçede ?

yanıt4
yanıt20
Haber Yorumlarısade vatandaş:

kainattaki yokluk nifak melemenin soğan doğranmış çeşidir

yanıt9
yanıt1
Haber Yorumlarıİnanç Çoban:

Millet sizden bikti ilk seçimde defolup gidin midemiz bulanıyor artık sizden

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Kendi adına konuş biz de Chp'den bıktık tez zaman da kapanır inş

yanıt21
yanıt38
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

MGk: paralı trol izle bakalım youtu.be/IUnJy7jcfOw birbirlerini bunları diyenleri bu gün neden, nasıl yan yanalar:))

yanıt3
yanıt2
Haber Yorumlarıbekir yapici:

MGK, sana konusmak serbestte baskalarna yasakmi yilisik yalak adi CHP bu ülkenin en eski partisidir cok denediler kapattilar ama chp yi bitiremediler nedenmi cünki o partiyi menffat cikar pesinde olanlar degil gercek vatanseverler istiklal mücadelesi verenler gaziler kurdu sürekli parti ismi degistirerek siyaset sahnesinde boy gösteren politikacilar degil chp secmeni hic bir zaman sürekli parti ve lider degistiren dinciler muhafezekarlar liberaller sözde milliyetciler sag görüslülerden olmadilar

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarıİnanç Çoban:

Tez zamanda Allah alsın seni de kurtulalim

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
