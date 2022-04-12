Bahçeli: İlan edin adayınızı da boyunun ölçüsünü görelim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın adayı bellidir; peki sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacaktır? Korkmayın, kaçmayın, kaçak güreşmeyin, ipe un sermeyin, cambazlığa heves etmeyin, eklektik ve mütereddit davranmayın, ilan edin adayınızı da boyunun ölçüsünü görelim" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Parti Okulu'nda 'Atatürk'ü anlamak' konulu ders verdiğini anımsatarak "Acaba anladığı neydi, anlattığı nelerdi? İster istemez merak ediyor ve sormaktan kendimizi alamıyoruz. Bilmediği ve tanımadığı bir şeyi, bir kişiyi anlatmaya çalışmak sadece cahillere özgü bir tutumdur. Kaldı ki bu günkü CHP'nin neresi Atatürk'ün CHP'sine benzemektedir? Atatürk tam bağımsızlıktır, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı tam bağımlılıktır. Atatürk Milli Mücadele'dir, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı gayri milli odaktır. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin banisidir, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı Türkiye'nin ayak bağıdır. Atatürk inanmış bir Türk milliyetçisidir, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı kozmopolit, küreselci, köksüz, kimliksiz, kalpsiz ve kapasitesizdir. Zillet ittifakına kulak verirsek, sürekli olarak battığımızı, bittiğimizi, iflas ettiğimizi, heba ve heder olduğumuzu takılmış plak gibi söyleyip duruyorlar. Kılı kırk yaran tecrübi akıldan yoksun kalmışlar. İradeleri, yalçın kayalıkların ardına hapsedilmiş. Millete hem şuur alanında hem de duygu planında mensubiyet duymaktan da acizler" diye konuştu.

Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin şer cephesiyle sonuna kadar mücadele edeceğini söyleyerek, "Ya, bu zillet cephesi Türkiye'nin birlikte yaşama iradesini kırarak ülkeyi uçuruma çekecektir ya da Türk milleti ayağa kalkacak, muhataplarına gereken cevabı iradesiyle vererek zilletin belini kıracaktır. Bunun başka yolu ve yorumu kalmamıştır. Vatanını seven hiç kimsenin tepkisiz kalamayacağı, suskun duramayacağı; hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği bu tablo karşısında ne öne sürülecek bahaneler ne mazeret olacak gerekçeler konunun vahametini azaltmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken, hepinizi bir kez daha saygı ve sevgilerimle selamlıyor, başarılı ve sağlıklı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Mahallenin uşaklarını Milliyetçi Hareket'e davet ediyorum" dedi.