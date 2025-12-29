Bahçeli: Hiçbir saldırı bizi 'Terörsüz Türkiye' kararlılığımızdan geri döndüremeyecek

Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polis şehit oldu, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı.

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şu ifadelere yer verdi:

"Terörsüz Türkiye" hedefiyle birlikte iç barış, güvenlik ve huzur ortamının güçlendiği bir dönemde, Siyonist-Emperyalist alçaklığın maşa örgütü, insanlığın ortak düşmanı DEAŞ terör örgütünün yeni bir kanlı provokasyonu bu sabah saatlerinde Yalova'da sahnelenmiştir.

DEAŞ'lı teröristlere yapılan operasyon sırasında üzülerek ifade ediyorum ki, üç kahraman polis memurumuz şehit düşmüş, sekiz polis memurumuzla beraber bir bekçimiz de yaralanmıştır. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; muhterem ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza, milletimize ve ülkemize sabırlar ve başsağlığı diliyorum.

"MİLLİ AZİM VE DURUŞUMUZU SARSAMAYACAK"

Yaralanan kahramanlarımıza sağlık, sıhhat ve acil şifalar niyaz ediyorum. Hiçbir iç ve dış mahreçli saldırı, suikast veya sabotaj haklı davamızdan, "Terörsüz Türkiye" kararlığımızdan geri döndüremeyecektir. Özellikle kiralık katil olarak sahaya sürülen DEAŞ terör örgütünün malumu olduğumuz husumet cephesi tarafından üzerimize salınması ülkemizi ve milletimizi yıldıramayacak, milli azim ve duruşumuzu sarsamayacaktır. "Terörsüz Türkiye" hedefinin ne kadar isabetli ve tarihi bir politik tasavvur olduğu daha iyi anlaşılmıştır.

"TERÖRÜN KÖKÜ KAZINAZAK"

DEAŞ'ın uyuyan ya da uyanık, atıl ya da hareketli terörist hücrelerinin temizlenmesi hususunda tavizsiz mücadele sürdürülecek, bu aziz vatanda hiçbir teröriste, hiçbir hain ve düşman emeline müsaade edilmeyecektir. Milletimiz müsterih olsun, terör musibetinin kökü her cihetten kazınacaktır."

NE OLDU?

Yalova'da emniyet ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında, DEAŞ'lı teröristler tarafından polislerimize ateş açıldı. Saldırı sonucunda polislerimiz İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu. Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralandı.

Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütüldü. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirildi.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Tunç, olaya ilişkin "Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır" açıklamasında bulundu.