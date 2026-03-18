Bahçeli'den 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı masajda, "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan, millet ve mukaddesat uğruna toprağa düşen kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran hislerimle yad ediyor, aziz hatıraları önünde hürmetle eğiliyorum." ifadelerini kullandı.

MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Devlet Bahçeli, düşman kuvvetlerinin Çanakkale'de karşılarında korkuyu yenmiş bir basireti, kefeni çoktan giymiş bir kahramanlığı, kökeni, mezhebi, meşrebi, yöresi ne olursa olsun aynı bayrak altında kenetlenmiş bir millet bulduğunu belirtti. Açıklamada Bahçeli'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Vatanı çiğnemek, milleti dize getirmek, tarihi ters yüz etmek hevesiyle hücuma kalkışan müstevli kuvvetler, karşılarında korkuyu yenmiş bir basireti, kefeni çoktan giymiş bir kahramanlığı, kökeni, mezhebi, meşrebi, yöresi ne olursa olsun aynı bayrak altında kenetlenmiş bir millet vakarını bulmuşlardır. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan, millet ve mukaddesat uğruna toprağa düşen kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran hislerimle yad ediyor, aziz hatıraları önünde hürmetle eğiliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
