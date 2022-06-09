Bahçedeki mazgalın içindeki yılanı gören site sakinleri, itfaiyeden yardım istedi - Haberler

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Bahçedeki mazgalın içindeki yılanı gören site sakinleri, itfaiyeden yardım istedi

İhlas Haber Ajansı - Fatih Ünlü - Güncel
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Karabük'te bulunan bir sitenin bahçesindeki mazgalda yılan olduğunu gören vatandaşlar hemen itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen ekipler, yılını bulunduğu yerden çıkararak doğal ortamına saldı.

Karabük'te bir sitenin bahçesinde bulunan mazgala giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

İTFAİYEDEN YARDIM İSTEDİLER

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Şahintepesi mevkiinde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin bahçesinde yer alan mazgalda yılan gören site sakinleri Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

Bahçedeki mazgalın içindeki yılanı gören site sakinleri, itfaiyeden yardım istedi

DOĞAL ORTAMINA SALINDI

Olay yerine gelen ekipler özel aparat yardımıyla yılanı bulunduğu yerden çıkartarak doğal ortamına salıverdi.

Bahçedeki mazgalın içindeki yılanı gören site sakinleri, itfaiyeden yardım istedi

İhlas Haber Ajansı / Fatih Ünlü - Güncel

Karabük İtfaiye Güncel Haberler

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