Bahçedeki mazgalın içindeki yılanı gören site sakinleri, itfaiyeden yardım istedi - Haberler

Bahçedeki mazgalın içindeki yılanı gören site sakinleri, itfaiyeden yardım istedi Karabük'te bulunan bir sitenin bahçesindeki mazgalda yılan olduğunu gören vatandaşlar hemen itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen ekipler, yılını bulunduğu yerden çıkararak doğal ortamına saldı. Karabük'te bir sitenin bahçesinde bulunan mazgala giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. İTFAİYEDEN YARDIM İSTEDİLER Olay, Cumhuriyet Mahallesi Şahintepesi mevkiinde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin bahçesinde yer alan mazgalda yılan gören site sakinleri Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. DOĞAL ORTAMINA SALINDI Olay yerine gelen ekipler özel aparat yardımıyla yılanı bulunduğu yerden çıkartarak doğal ortamına salıverdi. İhlas Haber Ajansı / Fatih Ünlü - Güncel Karabük İtfaiye Güncel Haberler

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