Haberler

Bahamalar Bayraklı Kruvaziyer Alanya'ya Ulaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahamalar bayraklı 'Seven Seas Navigator' isimli kruvaziyer, Alanya’ya geldi. Gemide 445 yolcu ve 362 personel bulunuyor. Turistler yerel turlara katılarak ören yerlerini ziyaret etti.

Bahamalar bayraklı "Seven Seas Navigator" isimli kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinden ayrıldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 171 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı.

Limana yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 445 yolcu ve 362 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistlerden bazıları turlara katılıp ören yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.

"Seven Seas Navigator"un, akşam saatlerinde Limasol Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

CHP lideri Özel'e yumruk atan saldırgan için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece yarısı bıçakla dehşet saçtı! Genç adamın boğazını kestiği anlar kamerada

Gece yarısı bıçakla dehşet saçtı! Boğaz kesme anları kamerada
Milli futbolcu namaz kılarken görüntülendi

Milli futbolcu Cuma namazında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.