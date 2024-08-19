Dijital ve oyun bağımlılığıyla mücadele için kurul oluşturulacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, son dönemde artan dijital ve oyun bağımlılığının çocukların sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bağımlılıklarla mücadeleyi tüm yönleriyle ele alacak bir kurul oluşturulacağını bildirdi.

Göktaş, AK Parti Genel Merkezi'nde, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığının "Dünya İnsani Yardım Günü" dolayısıyla düzenlediği programda, insan hayatına dokunan iyiliklerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.

İyilik hareketlerini her daim asli bir sorumluluk olarak gördüklerini, bu kapsamda çalışmalarını büyük bir heyecanla sürdürdüklerini aktaran Göktaş, şöyle konuştu:

"AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde, Türkiye'nin insan odaklı siyasetinin en güçlü temsilcisi olmuştur. Bakanlık olarak, çalışmalarımızı bu anlayıştan hareketle sürdürüyoruz. Toplumun tamamını kapsayan bir perspektifle insanlık onuruna yakışan sistemler kuruyoruz. Yeni hizmet modellerimizle acil müdahaleler ve anlık çözümlerin ötesine geçiyoruz."

Göktaş, "Güçlü Aile, Güçlü Toplum, Güçlü Türkiye" ilkesiyle ülkenin refahını artırma hedefiyle hareket ettiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bugün tüm sosyal politikalarımızın odağında ailenin korunması ve güçlendirilmesi hedefi yer alıyor. Bütüncül bir bakış açısıyla belirlediğimiz çalışmalarımızı bu yıl ilk defa Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı ile ilan ettik. Ekonomik, siyasi ve toplumsal hayata aktif katılma için kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına öncelik verdik. Geçmişte olduğu gibi bugün de kadınları Güçlü Türkiye'nin mimarları olarak görüyoruz. Bu anlayışımızı Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile ulusal politikalarımızın önemli bir unsuru haline getirdik.

Aileyi ve toplumu tehdit eden her türlü şiddete karşı sıfır tolerans ilkesini benimsedik. Şiddet mağdurları ile birlikte şiddet faillerine yönelik çalışmalarımızla şiddet döngüsünü kırmaya kesin karar verdik. Bugün ülkemizde aktif olan 82 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, 112 kadın konukevi, KADES uygulaması ve Alo 183 Şiddetle Mücadele Hattı ile şiddete karşı etkin bir mücadele veriyoruz."

"Bağımlılık türleri gün geçtikçe artıyor"

Göktaş, çocukların aile ortamında büyümeleri, gençlerin iyi yetişmesi için aile odaklı bakım hizmetleri sunmaya devam ettiklerini dile getirerek, "Sosyal ekonomik destekler, koruyucu aile ve evlat edindirme programlarımızla çocuklarımızı sevgi ve güvenle geleceğe hazırlıyoruz. Yaşlı ve engellilerin rehabilitasyonu ve yaşam kalitesini artırmak için hizmet modellerimizi sürekli geliştiriyoruz." dedi.

Şehit aileleri ve gazilere yönelik çalışmaları büyük hassasiyetle sürdürdüklerini aktaran Göktaş, yurt genelindeki 414 Sosyal Hizmet Merkezi ile bütün hizmetlerini tek çatı altında sunduklarını söyledi.

Göktaş, gelişen dijitalleşmeyle beraber bağımlılık türlerinin gün geçtikçe arttığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Artık bağımlılık denilince akla sadece madde, sigara ve alkol bağımlılığı gelmiyor. Son dönemde artan dijital ve oyun bağımlılığı çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığını olumsuz etkiliyor. Şiddet içerikli dijital oyunlar çocukların ve ergenlerin gerçeklik algısını değiştiriyor. Bazı dijital oyunların ise radikalleşmeye yönelik bir araç olarak kullanıldığı biliniyor."

Bakanlık olarak geçen mayıs ayında açıkladıkları Aile Eylem Planı'nda önemli bir yer verdikleri dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlı olduklarını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Ayrıca RTÜK ile dijital bağımlılığa yönelik farkındalığı artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda insan hayatını olumsuz etkileyen bu bağımlılıklarla mücadele yöntemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz.

Mücadelemizi etkili bir şekilde sürdürmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bağımlılıkla mücadeleye yönelik bir kurul oluşturuyoruz. Milli Eğitim, Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarımız da çalışma grubunda yer alacak. Bu kurulda bağımlılıkla mücadeleyi tüm yönleriyle özel olarak ele alacağız."

"Sosyal hizmetlere erişimi artırmak adına yeni hizmet modeli tasarladık"

Göktaş, bunun yanı sıra sosyal hizmetlere erişimi artırmak için yeni bir hizmet modeli tasarladıklarını bildirerek, "Mahalle odaklı sosyal hizmet modelimizle yerelde çıkaracağımız sosyal risk haritalarıyla her mahallenin potansiyeline özgü çalışmalar yürüteceğiz. Toplumun tüm kesimleri için yürüttüğümüz özel çalışmalarla hizmet yelpazemizi genişletmeye devam edeceğiz." dedi.

İnsan odaklı sosyal politikalarla insani yardım alanına yeni bir boyut kazandırdıklarını dile getiren Göktaş, "Bizim için insani yardım her daim, ülke sınırlarının ötesinde gördüğümüz evrensel bir değer ve özel bir sorumluluk alanı oldu. Bu anlamda hiçbir ayrım gözetmeden dünyanın dört bir yanına ulaşıyor, yardım çağrılarını asla karşılıksız bırakmıyoruz." diye konuştu.

"Filistinlilerin haklı mücadelelerinin her zaman yanındayız"

Bakan Göktaş, dünyanın gözü önünde, Filistin'de İsrail'in sürdürdüğü soykırım karşısında da hiçbir zaman sessiz kalmadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sadece orantısız şiddetle değil, gıda ve barınma gibi hayati ihtiyaçlara ulaşılmasını da engelleyen İsrail'in vahşetini her ortamda dile getirdik. Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde, Filistinlilerin haklı mücadelesinin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha yüksek sesle ifade etmek isterim. Bütün dünyanın sessiz kaldığı bu soykırıma karşı, insan haklarını korumak ve güçlendirmekten yana olan herkes, tarihin doğru tarafında durmanın sorumluluğunu taşımaktadır."