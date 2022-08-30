Irak'ta 2 gündür devam eden karışık Şii liderin yaptığı çağrıyla sona erdi

Irak'ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr'ın siyaseti bıraktığını açıklamasının ardından ülke karıştı. Sokaklara çıkarak protesto başlatan Sadr yanlıları, Hükümet Sarayı'nı bastı. Çıkan kargaşada 23 kişi hayatını kaybederken 380 kişi yaralandı. Yaşanan karışıklık sonrası Mukteda es-Sadr'ın çatışmaların durması için "Eve dönün" çağrısı yapması üzerine göstericiler alanlardan çekilmeye başladı. Böylece ülkede iki gündür süren hareketlilik sona erdi.

Irak'ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr'ın siyaseti bırakmasıyla başlayan ve 2 gündür devam eden karışıklık sona erdi. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge ve çevresinden tüm göstericilerin çekildiğini ve hayatın normale dönmeye başladığını duyurdu. Sağlık kaynaklarına göre, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın dün siyaseti bıraktığını açıklamasının ardından çıkan olaylarda 23 kişi hayatını kaybetti, 380 kişi yaralandı.

SADR DESTEKÇİLERİ HÜKÜMET SARAYI'NI BASTI

Sadr destekçileri, dün Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞTİ

Irak'ın güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eyleme başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

SADR'IN ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU

Şii lider, yaşananların ardından bugün öğle saatlerinde destekçilerine "eve dönün" çağrısı yapmış, bunun üzerine Sadr yanlıları sokaktan çekilmeye başlamıştı. Sadr'ın çağrısının ardından ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı da kaldırılmıştı.