Haberler

Bağdat Havalimanı'ndaki destek sahasının devri için Irak ile ABD anlaşma imzaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+12 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Dışişleri Bakanlığı ile ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Bağdat Havalimanı'ndaki diplomatik destek sahasının Irak hükümetine devri için anlaşma imzaladı. Anlaşma, yabancı askeri varlığın sona ermesi sürecinde 30 Eylül 2026 takvimi doğrultusunda atılan adım olarak açıklandı.

Irak Dışişleri Bakanlığı ile ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği arasında, Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki diplomatik destek sahasının Irak hükümetine devrine ilişkin anlaşma imzalandı.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlıkta düzenlenen imza töreninde anlaşmaya, Irak Dışişleri Bakanlığının İkili İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Büyükelçi Muhammed Hüseyin Bahrülulum ile ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Büyükelçi Stephen Fagin imza attı.

Anlaşmanın, uluslararası koalisyonun Irak'taki misyonunun ve yabancı askeri varlığının sona erdirilmesine ilişkin süreç kapsamında, 30 Eylül 2026 olarak belirlenen takvim doğrultusunda atılan adımlardan biri olduğu belirtildi.

Bahrülulum, söz konusu adımın Irak-ABD ilişkilerinin güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir işbirliği ve ortaklık aşamasına taşınması açısından önem taşıdığını ifade etti.

ABD Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Fagin de ülkesinin, Irak hükümetinin Bağdat ile Washington arasındaki ilişkileri geliştirme çabalarını desteklediğini belirtti.

Fagin, iki ülke arasında imzalanan anlaşma ve mutabakatlara dayanarak, Irak ve ABD'nin egemenliğine saygı gösterilmesi ve önümüzdeki dönemde ortak işbirliği için yeni imkanlar oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA
Yeşil sahadan podyuma! Hakan Çalhanoğlu Milano'da boy gösterdi

Onu daha önce böyle görmediniz!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10'a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü: Böyle bir şey görmedim

10'a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü

Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız'ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu

Soruşturmadaki kilit ismin 200 milyonluk araçlarına el konuldu
Nereden nereye! Dünya devi çimlerini satmaya başladı

Koskoca kulüp çim satmaya başladı! İşte fiyatı
Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Vali yardımcısından acı haber! Ortaya çıkan detay kahretti
Rapor 'beyanlar tutarlı' dedi, mahkeme beraat verdi! 5 ve 8 yaşındaki yeğenlerine istismar iddiasıyla yargılanan dayı

Rapor 'çocuklar tutarlı' dedi ama mahkeme dayıya beraat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin ilk yorum
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada

Deprem anı ve büyük panik kamerada