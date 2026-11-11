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Bağcıoğlu, Fransız gemisine Türkiye'den izin alınmasını kıta sahanlığı kazanımı saydı

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Bağcıoğlu, Fransız gemisine Türkiye'den izin alınmasını kıta sahanlığı kazanımı saydı
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Bağcıoğlu, Doğu Akdeniz NAVTEX'lerini değerlendirdi. Bağcıoğlu, Fransız tarafının Türkiye'den izin alması halinde bunu kıta sahanlığı haklarının tanınması saydı; Yunanistan'dan da izin alındığı teyit edilirse Türkiye'nin diplomatik girişimlerde bulunması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında karşılıklı NAVTEX ilanlarına ilişkin değerlendirmesinde, "Şayet Fransız tarafı Türkiye'den usulüne uygun resmi izin talep etmiş ve bu izin verilmişse, söz konusu gelişme Türkiye'nin kıta sahanlığı haklarının fiilen tanınması bakımından önemli bir kazanım olacaktır" dedi. Bağcıoğlu, Fransız araştırma gemisinin Yunanistan'dan da izin almış olma ihtimaline ilişkin, "Böyle bir durumun teyidi halinde Türkiye'nin gerekli diplomatik girişimlerde bulunması ve haklarını koruyacak tedbirleri alması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı "Doğu Akdeniz'de karşılıklı NAVTEX ilanları - 11 Kasım" başlıklı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türkiye, Fransız VB Abeille Marengo gemisinin Girit–GKRY elektrik bağlantısı kapsamında yürüteceği araştırma faaliyetlerine ilişkin yayımladığı NAVTEX ile Türk kıta sahanlığındaki faaliyetler için gerekli izin ve onayın verildiğini bildirmiştir. Yunanistan ise yayımladığı 1441/26 sayılı karşı-NAVTEX ile Türkiye'nin 1127/26 sayılı bildirimini ve Türkiye'nin araştırma faaliyetlerine izin verme yetkisini geçersiz saydığını ilan etmiş; araştırma güzergahının önemli bölümlerinin Yunan kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinde bulunduğunu ileri sürmüştür.

Şayet Fransız tarafı Türkiye'den usulüne uygun resmi izin talep etmiş ve bu izin verilmişse, söz konusu gelişme Türkiye'nin kıta sahanlığı haklarının fiilen tanınması bakımından önemli bir kazanım olacaktır. Ancak Yunanistan'ın karşı-NAVTEX'inde iddia edildiği üzere, Fransız tarafının aynı araştırma faaliyetleri için - geçmişte de örnekleri görüldüğü şekilde - Yunan makamlarından da izin almış olması, Türkiye'nin kıta sahanlığı hakları açısından ciddi bir çelişki yaratacaktır. Böyle bir durumun teyidi halinde Türkiye'nin gerekli diplomatik girişimlerde bulunması ve haklarını koruyacak tedbirleri alması gerekmektedir. Yunanistan kaynaklı muhtemel dezenformasyon da dikkate alınarak, izin süreçlerinin açıklığa kavuşturulması için Fransa'nın yetkili resmi makamlarının açıklamaları büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: ANKA
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