Haberler

Bağcılar'da Handpan Atölyesi ile Müzik Keyfi

Bağcılar'da Handpan Atölyesi ile Müzik Keyfi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağcılar Belediyesi, 2025–2026 Kültür ve Sanat Sezonu çerçevesinde düzenlenen Handpan Atölyesi ile katılımcılara müzik ve sanat deneyimi sunuyor. Müzikseverler, mistik tınılarla dolu bu atölyede hem teorik hem de pratik eğitim alıyor.

BAĞCILAR Belediyesi, 2025–2026 Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında birbirinden farklı etkinliklerle ilçe sakinlerini sanatla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Handpan Atölyesi ile katılımcılar, enstrümanın mistik tınılarını ve ritimlerini keşfetme imkanı buluyor. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, bu tür kursları açmaya devam edeceklerini söyledi.

Bağcılar Belediyesi, 2025–2026 Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında vatandaşları, birbirinden farklı etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Farklı kategorilerde düzenlenen etkinlikler arasında Handpan Atölyesi de bulunuyor. Selahattin Anar tarafından verilen eğitime her yaştan vatandaş katılım sağlayabiliyor.

HER VURUŞTA FARKLI BİR MELODİ

Ayda iki kez gerçekleştirilen atölyede Anar, katılımcılara hem teorik hem de pratik eğitim veriyor. Etkinlikte öncelikle enstrümanın yapısı ve ses özellikleri hakkında bilgiler paylaşılırken, ardından uygulamalı çalma teknikleri öğretiliyor. Her yaştan vatandaşın katılım sağlayabildiği atölyede, müzikseverler ritim duygularını geliştirme fırsatı buluyor. Katılımcılar, Handpan'ın kendine özgü ses dünyasını deneyimlemekten büyük keyif aldıklarını ifade etti. Handpan kursuna gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "İlçemizde bu tür kursları açmaya devam edeceğiz" dedi.

HANDPAN İKİ METAL YARIM KÜREDEN OLUŞUYOR

Handpan ya da diğer adıyla 'Hang', 2000'li yılların başında İsviçreli müzisyenler Felix Rohner ve Sabina Schärer tarafından icat edilmiş bir müzik aletidir. Kökeni, Karayipler'de 1970'li yıllarda ortaya çıkan Steel Drum enstrümanına dayanır. Ancak İsviçreli ikili, yıllar süren araştırmalar sonucunda çelik ve saçın ses potansiyelini keşfederek bu özgün enstrümanı geliştirmiştir. Dairesel formdaki Handpan, birbirine yapıştırılmış iki metal yarım küreden oluşur ve üst kısmında en az yedi notayı barındıran bölmeler yer alır.

HANDPAN ELLER VE PARMAKLARLA ÇALIŞIYOR

Handpan, genellikle müzisyenin kucağına yerleştirilir ve eller ya da parmaklarla çalınır. Bu yöntem, tokmakla çalınan diğer vurmalı enstrümanlara göre daha yumuşak ve sıcak tonlar üretir. Zengin tınısı ve meditatif etkisiyle Handpan, günümüzde dünya çapında birçok müzisyen ve dinleyici tarafından ilgiyle takip edilen modern bir enstrüman haline gelmiştir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Mohamed:

Yatırım, kazancı en üst düzeye çıkarmak ve riskleri en aza indirmekle ilgilidir. Nelson'ın platformu ve stratejisi sayesinde sürekli kâr elde ettim. Sadece bu ay, yatırımımla 368.000 dolar kazandım. Rehberlik için Telegram'da "Nildatrading" adresinden kendisine ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler

Emlak vergisini ödemeyenler dikkat! Süre daralıyor
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler

Emlak vergisini ödemeyenler dikkat! Süre daralıyor
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi

Şaşkınlığı yüzüne yansıdı! Sette sürpriz doğum günü pastası
Jorge Jesus Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor

Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor
Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi

Düşen C-130 uçağı incelemeleri tamamlandı
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
Rıdvan Dilmen'in de eski takımıydı! Tesislerini boşaltmaları isteniyor

Rıdvan Dilmen'in de takımıydı! Tesislerini boşaltmaları isteniyor
Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması Pakistan'daki konferansa damga vurdu

Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması uluslararası konferansa damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.