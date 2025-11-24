Bağcılar'da Handpan Atölyesi ile Müzik Keyfi

BAĞCILAR Belediyesi, 2025–2026 Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında birbirinden farklı etkinliklerle ilçe sakinlerini sanatla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Handpan Atölyesi ile katılımcılar, enstrümanın mistik tınılarını ve ritimlerini keşfetme imkanı buluyor. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, bu tür kursları açmaya devam edeceklerini söyledi.

HER VURUŞTA FARKLI BİR MELODİ

Ayda iki kez gerçekleştirilen atölyede Anar, katılımcılara hem teorik hem de pratik eğitim veriyor. Etkinlikte öncelikle enstrümanın yapısı ve ses özellikleri hakkında bilgiler paylaşılırken, ardından uygulamalı çalma teknikleri öğretiliyor. Her yaştan vatandaşın katılım sağlayabildiği atölyede, müzikseverler ritim duygularını geliştirme fırsatı buluyor. Katılımcılar, Handpan'ın kendine özgü ses dünyasını deneyimlemekten büyük keyif aldıklarını ifade etti. Handpan kursuna gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "İlçemizde bu tür kursları açmaya devam edeceğiz" dedi.

HANDPAN İKİ METAL YARIM KÜREDEN OLUŞUYOR

Handpan ya da diğer adıyla 'Hang', 2000'li yılların başında İsviçreli müzisyenler Felix Rohner ve Sabina Schärer tarafından icat edilmiş bir müzik aletidir. Kökeni, Karayipler'de 1970'li yıllarda ortaya çıkan Steel Drum enstrümanına dayanır. Ancak İsviçreli ikili, yıllar süren araştırmalar sonucunda çelik ve saçın ses potansiyelini keşfederek bu özgün enstrümanı geliştirmiştir. Dairesel formdaki Handpan, birbirine yapıştırılmış iki metal yarım küreden oluşur ve üst kısmında en az yedi notayı barındıran bölmeler yer alır.

HANDPAN ELLER VE PARMAKLARLA ÇALIŞIYOR

Handpan, genellikle müzisyenin kucağına yerleştirilir ve eller ya da parmaklarla çalınır. Bu yöntem, tokmakla çalınan diğer vurmalı enstrümanlara göre daha yumuşak ve sıcak tonlar üretir. Zengin tınısı ve meditatif etkisiyle Handpan, günümüzde dünya çapında birçok müzisyen ve dinleyici tarafından ilgiyle takip edilen modern bir enstrüman haline gelmiştir.