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Bağcılar'da Cami İmamını Okla Vuran Saldırganın Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Bağcılar'da Necaattin Camisi'nde görev yapan imam D.K'yi okla yaralayan saldırganın camiye doğru yürüdüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Saldırgan daha sonra gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Bağcılar'da, cami imamını okla vurup yaralayan saldırganın camiye doğru yürüdüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dün, Necaattin Camisi'nde görev yapan imam D.K'yi okla yaraladıktan sonra gözaltına alınıp sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan M.F.G'ye ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Saldırganın olay günü Güngören Caddesi'nden camiye doğru yürümesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görgü tanığı esnaf Murat Salim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğle namazı için camiye gittiğini anlattı.

Bu sırada bir kişinin caminin dış bölümünde şortlu birinin namaz kılmasına sinirlendiğini dile getiren Salim, "Daha sonra bu şahıs geldi. 'Bu şortlu kişinin namaz kılmasına neden izin veriyorsun?' diyerek, imama saldırdı. Bunun üzerine imam içeri geçti. Biz şahsı dışarı çıkardık. Namazı kılıp dışarı çıktığımızda şahsın bize oku doğrulttuğunu gördüm. Birinci oku attığında imamın sağ tarafına isabet ettiğini gördüm. İkinci oku taktığını gördüğümde koşarak saldırganın üzerine atlayarak saldırganı etkisiz hale getirdim." diye konuştu.

Öte yandan, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören imam D.K. bugün taburcu edildi.

İmamın tedavisine evinde devam edileceği öğrenildi.

Olay

Bağcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir camide imamlık yapan D.K, caminin yakınlarında sağ omzundan okla vurularak yaralanmıştı.

Olayı gören vatandaşlar yaralıyı yakındaki hastaneye götürmüştü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan saldırgan M.F.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'ne nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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