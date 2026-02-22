Haberler

Bağcılar'da bıçaklanan gencin ailesini tehdit ettiği öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Bağcılar'da bir çocuğu darbeden 18 yaşın altındaki kişilere müdahale eden gencin bıçaklanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, yaralı gencin babasına tehdit mesajları gönderdikleri ortaya çıktı.

Bağcılar'da, bir çocuğu darbeden 18 yaşın altındaki kişilerin olduğu gruba müdahale eden gencin bıçaklanmasına ilişkin aileye tehdit mesajları gönderdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Yıldıztepe Mahallesi'nde, 12 Şubat'ta meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'inin tutuklandığı soruşturma derinleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kavgada bıçakla yaralanan ve hastanede tedavi gören O.Ç'nin (27) babası F.Ç'nin (54) şüphelilerden şikayetçi olmaması yönünde tehdit mesajları aldığı tespit edildi.

Ekipler, babayı tehdit ettiği belirlenen 18 yaşın altındaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Olay

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldıztepe Mahallesi'nde, 12 Şubat'ta çıkan bir kavgada, O.Ç'nin (27) bıçaklanmasına ilişkin çalışma başlatmıştı.

Olayın, Yıldıztepe'deki metro istasyonu çıkışında, kalabalık bir grup tarafından bir çocuğun darbedildiğini gören O.Ç'nin duruma müdahale etmesi sonucu çıkan kavgada meydana geldiği belirlenmişti. Polis ekipleri, olayın ardından kaçtıkları tespit edilen 18 yaşın altındaki 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 2'si serbest bırakılmıştı. Olay anı güvenlik kamerasınca da kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog
