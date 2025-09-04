Bağcılar Belediyesi, Okul Uyum Haftasında Güvenli Geçiş Sağlıyor

BAĞCILAR Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, uyum haftasında okul hayatına yeni başlayan öğrenciler için ilkokul önlerinde nöbet tuttuğunu duyurdu. Ekipler, yaya geçitlerinde araçları durdurup yolu güvenli hale getirerek çocukların ulaşımını kolaylaştırıyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası başladı. 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen uyum haftasında Bağcılar Belediyesi de 'Okula Merhaba' adı altında bir dizi etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda 36 ilkokulun bahçesinde öğrenciler için sürprizler hazırlandı.

Uyum saatlerinde velileriyle okullara giden öğrenciler şişme oyun parkurları karşılıyor. Arkadaşlarıyla oyunlar oynayan çocuklar, yüz boyama etkinlikleriyle doyasıya eğlenirken ikram edilen patlamış mısırın da tadına bakıyor.

OKUL ÖNLERİNDE NÖBET TUTUYORLAR

Bunun yanında Zabıta Müdürlüğü ekipleri de öğrencilerin okula güvenle gitmesi için sabahın erken saatlerinden itibaren okulların önünde görev alıyor. Zabıta ekipleri öğrenciler gelmeden önce okul önlerinde hazır bulunuyor. Araçları durduran ekipler, çocukların güven içinde yolun karşısına geçmesine yardımcı oluyor. Böylece yaya geçitleri güvenli hale getirilerek çocukların okullarına rahatça ulaşmaları sağlanıyor.

'ÖZEL GÜNLERİNİ UNUTULMAZ KILIYORUZ'

Her zaman eğitimi destekleyen çalışmalar yaptıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Okulla ilk kez tanışacak minik öğrencilerimizin daha hızlı adapte olmalarını sağlamak ve bu özel günlerini unutulmaz kılmak için yanındayız. Bu anlamda hem okulu sevmeleri hem de güvenli ulaşımları için seferber olduk. Mesai arkadaşlarımız hafta boyunca çalışmalarını sürdürüyor" dedi.